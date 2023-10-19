Сын и теща Стаса Намина жестоко убиты в Подмосковье

Фото: istockphoto/showcake
Жестокое двойное убийство произошло в семье легенды русского рока, основателя групп «Цветы» и «Парк Горького» Стаса Намина. В подмосковном коттедже с ножевыми ранениями найдены мертвыми его теща Полина Ткаченко и сын Артем Микоян.
Убийство произошло накануне вечером на даче семьи в деревне Крюково Истринского района. Мать жены Стаса Намина 85-летняя Полина Ткаченко была убита ударом ножа в грудь, сообщает телеграм-канал SHOT. У ее внука 30-летнего Артема Микояна множественные колото-резанные раны по всему телу.
При этом следов борьбы следователи не обнаружили, все вещи и мебель также оставались на своих местах. Убийцу удалось задержать по горячим следам, им оказался один из членов семьи. Сейчас его допрашивают. Предварительно, преступник находился под воздействием запрещенных веществ.
Убитый Артем Микоян — художник и кинематографист, сын знаменитого рок-музыканта Стаса Намина и внук Анастаса Микояна, одного из наиболее влиятельных советских государственных деятелей на протяжении многих лет. По поводу его политического долголетия при любых лидерах в народе ходила шутка: «От Ильича — до Ильича, без инфаркта и паралича», имея ввиду Ленина и Брежнева, при которых Микоян занимал крупные государственные посты, так же, как и при вождях между двумя Ильичами.
Читайте также:
В Ленобласти задержали мужчину, который убил и расчленил собственного сына
В Перми муж перерезал горло жене из-за золота
В Ижевске школьник исполосовал одноклассника ножом во время урока
При этом следов борьбы следователи не обнаружили, все вещи и мебель также оставались на своих местах. Убийцу удалось задержать по горячим следам, им оказался один из членов семьи. Сейчас его допрашивают. Предварительно, преступник находился под воздействием запрещенных веществ.
Читайте также:
В Ленобласти задержали мужчину, который убил и расчленил собственного сына
В Перми муж перерезал горло жене из-за золота
В Ижевске школьник исполосовал одноклассника ножом во время урока
Александр Бойцов