Сын президента ЦАР устроил потасовку на вокзале в Кисловодске

Сын президента Центральной Африканской Республики Фостена-Арканжа Туадеры по имени Эварист в последние дни отдыхал и лечился в Кисловодске. Но когда пришло время возвращаться в Москву, а оттуда — на родину, отпрыск африканского вождя неожиданно пропал.