Сын президента ЦАР устроил потасовку на вокзале в Кисловодске

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Сын президента Центральной Африканской Республики Фостена-Арканжа Туадеры по имени Эварист в последние дни отдыхал и лечился в Кисловодске. Но когда пришло время возвращаться в Москву, а оттуда — на родину, отпрыск африканского вождя неожиданно пропал.
Вскоре выяснилось, что Эварист отправился с сопровождавшей его местной девушкой на железнодорожный вокзал. Возможно, юноша захотел отправиться в увлекательную поездку по России. Но в вокзальном буфете его обнаружили правоохранители. Молодой человек устроил скандал и даже ударил свою спутницу, чем-то его рассердившую. Впрочем, девушка отказалась писать заявление на африканского романтика. Сына президента готовятся передать дипломатам из посольства ЦАР.
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