Сын Пригожина сдал наградное оружие отца в полицию

Фото: РИА Новости/ Елена Копылова
Павел Пригожин, сын покойного главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, сдал наградное оружие отца в полицию, сообщает «Фонтанке».
По информации СМИ, Пригожину-младшему захотелось сдать памятное отцовское оружие в полицию на хранение. Правоохранителям он принес два Glock 17 без магазина и патронов, а также пистолет Beretta 92 с двумя магазинами и 30 патронами.
Однако, оружие у мужчины не приняли, поскольку оборотом оружия в России занимается отделение Росгвардии.
Напомним, 23 августа частный самолет, который принадлежал главе «ЧВК Вагнер» Евгению Пригожину потерпел крушение в Тверской области. Все находившиеся на борту, включая самого Пригожина, трагически погибли.
29 августа Пригожина похоронили на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге.
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Однако, оружие у мужчины не приняли, поскольку оборотом оружия в России занимается отделение Росгвардии.
29 августа Пригожина похоронили на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге.
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Евгения Парфентьева