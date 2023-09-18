Сын-шизофреник взорвал собственную мать в парке Санкт-Петербурга

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Самодельное взрывное устройство сдетонировано в Приморском районе Санкт-Петербурга. В результате происшествия погибла женщина. Об этом сообщает телеграмм-канал SHOT.
Мужчину удалось задержать. Им оказался сын погибшей женщины. Подозреваемый сообщил, что болен шизофренией. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.
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