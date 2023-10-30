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Сын замгендиректора компании «Еврохим» ушёл на олимпиаду по математике и пропал

30 октября 2023, 13:02
Фото: iStock/AlexLinch

Фото: iStock/AlexLinch

Сын замгендиректора международной компании «Еврохим» ушёл на олимпиаду по математике и пропал. Он проговорился, что находится с малознакомыми людьми, и перестал выходить на связь. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Сообщается, что вчера, 29 октября, 17-летний подросток вышел из дома и поехал в школу в Вартовском переулке на олимпиаду. Ребенка ждал дома только отец, топ-менеджер крупной международной химической компании «Еврохим» Сергей Твердохлеб. Примечательно, что после олимпиады подросток отпросился у отца погулять, однако домой он не пришел.

Твердохлеб написал сыну в мессенджере, на что подросток заявил, что находится в их второй квартире в Москве. Твердохлеб проверил геолокацию сына, после чего стало ясно, что тот врет. На звонки подросток больше не отвечал.


Спустя время сын Твердохлеба ответил лишь на один звонок, в котором сообщил, что находится с незнакомыми людьми. Найти подростка так и не удалось. Его разыскивает полиция.

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Под Хабаровском подростку оторвало пальцы из-за выброшенных пенсионером запалов
30 октября 2023, 12:26

Фото: istockphoto /Georgiy Datsenko

В поселке Эльбан Хабаровского края подростку оторвало пальцы из-за взрыва запала, который выбросил 72-летниий мужчина в мусорку.
Об этом пишет Telegram-канал регионального УМВД России. По словам пенсионера, около 9 лет назад он принес домой ящики, где раньше хранилась взрывчатка, и пользовался ими в быту. Но в октября 2023 года в одном из них он нашел жестяную банку, где хранились запалы для гранат. Он решил их выбросить в мусорный бак, «чтобы содержимое не рассыпалось», а запалы утилизировал с обычными отходами.
 
В тот же день 14-летний школьник нашел во время прогулки выброшенные предметы. Один из запалов сработал в руках подростка. Школьнику ампутировали два пальца.
 
Против пенсионера возбуждено уголовное дело о незаконном обороте взрывных устройств.

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#школьники
#подростки
#пенсионер
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Мать похищенной ХАМАС студентки из ФРГ Шани Лук подтвердила гибель девушки
30 октября 2023, 11:13

Фото: iStock/gorodenkoff

Мать похищенной в Израиле радикалами из движения ХАМАС студентки Шани Лук подтвердила гибель девушки. Об этом Рикарда Лук сообщила телеканалам RTL и NTV.
Сообщается, что официального подтверждения гибели девушки на данный момент нет.

Напомним, 22-летнюю гражданку Германии похитили 7 октября при налете боевиком ХАМАС на музыкальный фестиваль SUPERNOVA. Позже, кадры с участием продемонстрировали всему миру жестокость газовских захватчиков.

В сети появилось видео, на котором Лук лежит в кузове грузовика в одном нижнем белье, а ее ноги вывернуты под неестественном углом. Стоящие рядом боевики плевали на изуродованную девушку. Мать Шани просила помощи в эвакуации ее дочери из сектора Газа.

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В Хабаровском крае ищут педофила, который надругался над двумя сестрами в гараже
30 октября 2023, 11:12

Фото: istock / SB Arts Media

В Хабаровском крае ищут педофила, который насилует девочек в заброшенном гараже. На данный момент известно о двух жертвах маньяка.
По данным телеграм-канала SHOT, извращенец в селе Ильинка поджидает девочек на улице и тащит их в гаражный кооператив. Об этом рассказали пострадавшие сестры, возвратом 8 и 9 лет. Они сообщили родителям, что незнакомец затащил их в гараж и совершил ужасные вещи. После содеянного извращенец сбежал. Вероятно, жертв педофила может быть больше.

Возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». Подозреваемому грозит дот 20 лет тюремного заключения.  Сейчас правоохранители пытаются составить фоторобот преступника.

Ранее сообщалось, что задержанный в Подольске мужчина, которого арестовали за изнасилование 11-летней девочки, заявил, что ребенок согласился на близость с ним за тысячу рублей. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#насилие
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На москвича завели дело после растления школьницы в туалете фастфуда
30 октября 2023, 11:02

DenBoma

В Москве посетительница одного из ресторанов КФС услышала звуки секса в туалете и вызвала правоохранительные органы. Выяснилось, что там растлевали 15-летнюю девочку.
По данным телеграм-канала Baza, 28 октября в полицию поступил вызов от одной из посетительниц фастфуда на улице Андропова. Она рассказала, что слышала звуки вздохов и крики, которые доносились из кабинки туалета. 

Сотрудники полиции приехали в кафе и обнаружили 20-летнего Александра вместе с 15-летней девочкой.

Парень пояснил, что якобы не знал о возрасте девочки, ему ничего не помешало предаться любви в крайне неприятном месте. В отношение молодого человека возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Камбодже макака пробралась в номер отеля и устроила сексуальные игры со спящим британским туристом. Об этом в социальной сети X (ранее Twitter) написал друг пострадавшего.

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#дело
#уголовное дело
#кафе
#сотрудники
#насилие
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Меликов: канал «Утро Дагестана», разжегший беспорядки, управлялся с Украины
30 октября 2023, 10:54

Фото: сайт Кремля

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что телеграм-канал, спровоцировавший беспорядки в аэропорту Махачкалы, администрируется с территории Украины предателями и бандеровцами. Об этом Меликов сообщил журналистам.
По словам Меликова, информация о том, что телеграм-канал «Утро Дагестана» регулируется с украинской территории является абсолютно достоверной. Глава Дагестана отметил, что это уже не первый раз, когда разжигание межнациональных конфликтов проводится врагами нашей страны.

Напомним, вчера, 29 октября, в аэропорту Махачкалы собрались протестующие из-за прибытия рейса из Израиля. Было объявлено усиление. Сообщается, что митингующие требовали изгнать евреев из республики.

По данным Росавиации, аэропорт в Махачкале будет временно закрыт для приема воздушных судов до 31 октября. Аэропорт будет вновь открыт после проведения тщательной проверки спецслужбами аэровокзала, аэродрома и прилегающей территории.

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В Петербурге годовалый ребенок выпил пива и попал в реанимацию
30 октября 2023, 10:28

Фото: istock / Marija Stepanovic

В Санкт-Петербурге на улице Политрука Пасечника годовалый ребенок выпил пиво, которое отец оставил на столе, и оказался в реанимации.
По данным телеграм-канала shot, ребенка в тяжелом состоянии увезли на скорой помощи.  28-летняя мать рассказала прибывшим медикам, что ребенок чувствовал себя нормально, играл и хорошо ел. Спустя время ему становилось хуже и мать вызвала экстренную службу. Малышу диагностирован диагноз токсическое действие этанола.

Оказалось, что отец ребенка,  работающий продавцом-консультантом в сети магазинов «Магнит», не допил бутылку пива и оставил ее открытой на кухне. Ребенок каким-то образом достал ее и отпил. 

С мальчиком сейчас работают врачи. По факту инцидента проводится проверка. 

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В Приморском крае медведь растерзал рыбака
30 октября 2023, 09:49

Фото: istockphoto/Wirestock

Медведь убил рыбака в Чугуевском районе Приморья, хищник застрелен.
Медведь убил рыбака в Чугуевском районе Приморья, пишет РИА Новости, ссылаясь на представителя регионального охотнадзора.
 
«Поступила информация, что пропал рыбак. Полиция выехала на место, нашла шапку с волосами, затем садок для рыбы, а позже и лежку медведя», - рассказал собеседник. По его словам, там же нашли останки мужчины. Охотнадзор застрелил медведя.
Пока неясно, что стало причиной такого поведения зверя.

Ранее власти Японии сообщили о том, что в стране фактически началось нашествие агрессивных медведей. Они нападают на людей. Министр охраны окружающей среды Синтаро Ито рассказал на пресс-конференции 24 октября, что медведи стали часто появляться около поселений.

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#медведи
#новости
#чп
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«Легко отделался»: Дочь погибшей во время ссоры россиянки требует пересмотр приговора
Дочь скончавшейся в ходе ссоры жительницы Подмосковья требует пересмотра дела
30 октября 2023, 09:13

Фото: istock / Akintevs

Екатерина Можеева, дочь погибшей в Подмосковье женщины, планирует добиться пересмотра приговора в отношении отчима. Она утверждает, что он легко отделался. Об этом сообщает РИА Новости.

Наталья и Геннадий Гриневы 17 декабря 2021 года поехали на дачу во Владимирской области. Женщина скончалась при странных обстоятельствах от травмы головы — она несколько раз падала и ударялась. Мужчина утверждает, что ей было плохо, он давал ей корвалол и предлагал вызвать скорую, но Наталья отказалась. Чуть позже супруг заметил, что она общается с кем-то по телефону. Ему это не понравилось и он толкнул ее. Наталья ударилась об ступеньку и так и не встала.

Геннадия осудили по статье «Причинение смерти по неосторожности» и назначили ему 2 года исправительных работ с удержанием 10% заработной платы. Дочь погибшей не устроил такой приговор, она считает что он слишком мягкий. Девушка совместно с прокуратурой подала апелляцию.

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Mash: В Химках в районе аэропорта Шереметьево на заправке взорвался газ
30 октября 2023, 08:59

Фото: istock / Leonid Ikan

В Химках произошел пожар на газовой заправке в районе аэропорта Шереметьево.
По данным телеграм-канала Mash, взорвался резервуар с топливом. Помимо заправки также загорелось два автомобиля.

По словам свидетелей ЧП, сначала прозвучал взрыв, а затем появился огонь. На месте работают спасательные службы. Информация о пострадавших на данный момент не сообщается.

Вечером 29 октября сообщалось о толпе протестующих, которая ворвалась в аэропорт Махачкалы, намереваясь «вычислить евреев». Порядка сто прибывших пытались войти в каждое помещение и выкрикивали антисемитские лозунги. На данный момент установлено 150 участников беспорядков, из них уже задержаны 60 человек.

Сейчас аэропорт закрыт и находится под полным контролем полиции. Возобновить работу аэропорта планируют к 31 октября. 

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