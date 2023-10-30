Сын замгендиректора компании «Еврохим» ушёл на олимпиаду по математике и пропал

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Сын замгендиректора международной компании «Еврохим» ушёл на олимпиаду по математике и пропал. Он проговорился, что находится с малознакомыми людьми, и перестал выходить на связь. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Сообщается, что вчера, 29 октября, 17-летний подросток вышел из дома и поехал в школу в Вартовском переулке на олимпиаду. Ребенка ждал дома только отец, топ-менеджер крупной международной химической компании «Еврохим» Сергей Твердохлеб. Примечательно, что после олимпиады подросток отпросился у отца погулять, однако домой он не пришел.
Твердохлеб написал сыну в мессенджере, на что подросток заявил, что находится в их второй квартире в Москве. Твердохлеб проверил геолокацию сына, после чего стало ясно, что тот врет. На звонки подросток больше не отвечал.
Спустя время сын Твердохлеба ответил лишь на один звонок, в котором сообщил, что находится с незнакомыми людьми. Найти подростка так и не удалось. Его разыскивает полиция.
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Твердохлеб написал сыну в мессенджере, на что подросток заявил, что находится в их второй квартире в Москве. Твердохлеб проверил геолокацию сына, после чего стало ясно, что тот врет. На звонки подросток больше не отвечал.
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Екатерина Коршунова