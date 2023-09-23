Сына бывшего главы Армении Кочаряна обвиняют в избиении полицейских

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Сын бывшего президента Армении Роберта Кочаряна Левон Кочарян задержан.
Его обвиняют в избиении четырех полицейских спецназовцев. Об этом сообщил в субботу адвокат Александр Кочубаев, который ранее написал в соцсетях, что Левона Кочаряна «жестоко избили» сотрудники спецназа полиции, он госпитализирован.
В медцентре «Наири», куда доставили Кочаряна, сообщили, что у сына экс-президента черепно-мозговая травма и сотрясение мозга, пишет РИА Новости.
Протесты в столице Армении начались со вторника, когда Азербайджан начал военную операцию в Карабахе. Протестующие требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна, признавшего Карабах частью Азербайджана.
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В медцентре «Наири», куда доставили Кочаряна, сообщили, что у сына экс-президента черепно-мозговая травма и сотрясение мозга, пишет РИА Новости.
«Из многочисленных видеокадров, выложенных в интернете, очевидно, что это классический ложный донос, поскольку «береты» сами пытали Левона Кочаряна в машине», - данное заявление адвокат опубликовал на своей странице в социальных сетях.По мнению адвоката, задержание имеет политический контекст. По словам адвоката, решение о задержании было обжаловано в суде.
Протесты в столице Армении начались со вторника, когда Азербайджан начал военную операцию в Карабахе. Протестующие требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна, признавшего Карабах частью Азербайджана.
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Мария Фирсова