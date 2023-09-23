Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Сына бывшего главы Армении Кочаряна обвиняют в избиении полицейских

Сына бывшего главы Армении Кочаряна обвиняют в избиении полицейских

23 сентября 2023, 13:04
Фото: iStock/Yingko

Фото: iStock/Yingko

Сын бывшего президента Армении Роберта Кочаряна Левон Кочарян задержан.
Его обвиняют в избиении четырех полицейских спецназовцев. Об этом сообщил в субботу адвокат Александр Кочубаев, который ранее написал в соцсетях, что Левона Кочаряна «жестоко избили» сотрудники спецназа полиции, он госпитализирован.

В медцентре «Наири», куда доставили Кочаряна, сообщили, что у сына экс-президента черепно-мозговая травма и сотрясение мозга, пишет РИА Новости.

«Из многочисленных видеокадров, выложенных в интернете, очевидно, что это классический ложный донос, поскольку «береты» сами пытали Левона Кочаряна в машине», - данное заявление адвокат опубликовал на своей странице в социальных сетях.
По мнению адвоката, задержание имеет политический контекст. По словам адвоката, решение о задержании было обжаловано в суде.

Протесты в столице Армении начались со вторника, когда Азербайджан начал военную операцию в Карабахе. Протестующие требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна, признавшего Карабах частью Азербайджана.

Читайте также:

Блинкен: CША выступают против применения силы Азербайджаном в Нагорном Карабахе

Протестующие подошли к российскому посольству в Ереване

Вандалы облили краской ворота российского посольства в Ереване
#армения
#полицейские
#адвокат
Читайте нас в
В Республике Коми после ЧП на реке без вести пропали пожарные
23 сентября 2023, 13:18

Фото: iStock/DmitryPK

Пожарные перевернулись на моторной лодке после празднования дня рождения одного из спасателей. Трое числятся без вести пропавшими.
SHOT пишет, что компания из 6 мужчин около 19.00 накануне возвращалась с праздника на моторной лодке Tohatsu 18 по реке Вычегда. За управление судном отвечал старший смены пожарной части Жешартского лесопромышленного комплекса 31-летний Олег Захаров. Рядом с пирсом у посёлка Жешарт судно перевернулось.
 
Трое спасателей смогли добраться до берега. Именинника Олега Захарова и ещё двух пожарных из той же части Дениса Шибанова и Николая Янакогло в данный момент ищут.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге бесследно исчез театральный режиссёр Большого драматического театра (БДТ) Александр Никаноров. Как рассказали коллеги Александра, ещё несколько дней назад он выехал из дома на велосипеде, а телефон оставил дома. С тех пор на связь Никаноров больше не выходил. Сейчас поисками режиссёра заняты как петербургские правоохранители, так и волонтёры местного отделения поискового отряда «ЛизаАлерт».

Читайте также:

Baza: В Санкт-Петербурге на велопрогулке пропал театральный режиссёр Никаноров

Сына бывшего главы Армении Кочаряна обвиняют в избиении полицейских

Медведь держит в страхе город в Челябинской области
#коми
#чп
#пожарные
Читайте нас в
В Забайкалье обнаружили тело женщины, отправившейся собирать грибы
23 сентября 2023, 12:07

Фото: istockphoto/Vera Tikhonova

В Читинском районе Забайкальского края обнаружили труп пенсионерки.
Женщина 5 дней назад отправилась за грибами в лес, пишет ГУ МЧС в своем Telegram-канале. Её труп обнаружили сотрудники поисково-спасательной службы и полиции. 
 
Ежегодно на протяжении всего сезона сбора дикоросов теряются люди. Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю призвало ответственно готовиться к походу в лес.

Ранее в окрестностях Выборга в Ленинградской области был найден труп мужчины неподалеку от воронки, оставшейся после сильного взрыва. Мертвое тело неподалеку от Большого Зеленодольского озера обнаружил местный житель, собиравший в лесу грибы.

Читайте также:

Грибники нашли воронку от взрыва и труп мужчины в Ленинградской области

В Санкт-Петербурге муж зарезал жену на глазах у дочерей

В Москве умер писатель Косов после концерта Саруханова
#грибники
#пенсионерка
#мчс
Читайте нас в
В Москве умер писатель Косов после концерта Саруханова
23 сентября 2023, 11:43

Фото: iStock/SergeyPankratov

Тело писателя и основателя благотворительного фонда «Добродетель» Юрия Косова нашли в раздевалке после концерта Игоря Саруханова в Москве.
SHOT пишет, что 62-летний лайф-коуч накануне вечером отправился на квартирник с участием рок-певца в ресторан при отеле на Новинском бульваре. Мужчину без сознания на полу обнаружили другие зрители.
 
Прибывшие медики пытались реанимировать Косова, но не смогли и констатировали смерть. У мужчины обнаружили травму головы. По предварительной версии, писатель упал и ударился. Сотрудников гостиницы опрашивают.
 
Юрий Косов инвестировал в проекты по развитию детских талантов и возглавлял благотворительный фонд «Добродетель». Он является автором книг «Магия детских желаний» и «Благодарность».

Читайте также:

Скончалась вторая жена Константина Райкина, актриса и художница Гуля Салахова

В возрасте 92 лет скончалась актриса из «Сказки о царе Салтане» Нина Беляева

В Красноярске восьмилетний мальчик умер от неизвестной инфекции
#москва
#концерт
#писатель
Читайте нас в
Отличница попала в реанимацию, потому что боялась получить плохие оценки в школе
23 сентября 2023, 11:24

Фото: iStock/Pornpak Khunatorn

15-летняя девочка попала в столичную реанимацию, так как боялась получить плохие оценки в школе. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Отмечается, что десятиклассница сильно переживала перед контрольной и по этой причине выпила 22 таблетки транквилизаторов. Как стало известно, препарат ей выписали медики из-за повышенной тревожности.

Девочке резко стало плохо, однако она успела вызвать скорую. Сообщается, что она не собиралась совершать самоубийство, просто хотела успокоиться. На данный момент пострадавшая находится в токсикологическом отделении.

Напомним, ранее в Приморском районе Санкт-Петербурга 17-летняя школьница оказалась в реанимации после отравления лекарствами.

Читайте также:

В Санкт-Петербурге школьница оказалась в реанимации из-за отравления лекарствами

Пьяный мужчина до полусмерти избил дочь, думая, что дерется с женой

В Санкт-Петербурге ребёнок попал в реанимацию после купания в бассейне

#мужчина
#медики
#школьница
#препараты
#москва
#больница
Читайте нас в
Медведь держит в страхе город в Челябинской области
23 сентября 2023, 11:18

Фото: iStock/Eric_Johnston

Охотники не могут попасть в закрытый город Снежинск.
Mash пишет, что несколько дней назад на улицы военного города, где проживает около 50 тысяч человек, вышел медведь.

Местный отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций предупредил жителей о том, что в лесных массивах и по прилегающим к ним территориям гулять опасно.

При этом охотники и рады были бы защитить людей от потенциально опасного хищника, но не могут: в закрытый город посторонним вход воспрещён.  

Ранее приморские инспекторы охотничьего надзора застрелили медведя, который ещё с августа ходил с бидоном на голове и успел стать звездой местных СМИ и интернета. Как сообщил представитель охотнадзора, животное застрелили, потому что оно начало проявлять агрессию к людям.

Читайте также:

РИА Новости: В Приморье застрелили медведя, ходившего с бидоном на голове

На Сахалине испугались видео с медведем, «пожирающим человека»

В Приморье ищут медведя с бидоном на голове
#медведи
#челябинск
#животное
Читайте нас в
В Санкт-Петербурге муж зарезал жену на глазах у дочерей
23 сентября 2023, 09:03

Фото: iStock/Motortion

Одна из девочек позвонила в экстренные службы и сказала, что «папа прямо сейчас убивает маму».
SHOT пишет, что конфликт возник у 44-летнего Максима с супругой накануне во время ужина в квартире на Суздальском шоссе. Мужчина схватил кухонный нож и, не обращая внимания на плач дочерей, кинулся на жену.
 
17-летняя девочка побежала звонить в полицию и скорую. Она умоляла спасти маму. Приехавшие медики не смогли помочь 40-летней женщине. Она скончалась на месте из-за множественных ножевых ранений. Дети не пострадали.
 
Мужчина, пока убивал жену, порезал себе сухожилие на руке. Его прооперировали в больнице. В данный момент он в больничной палате приходит в себя.
 
Семья характеризовалась как благополучная, на учёте не состояла.

Читайте также:

В Екатеринбурге нашли мертвыми в квартире психиатра Макроцкого и его сына-инвалида

В Москве из окна девятого этажа выпал ребенок, он погиб на месте

Два школьника в Ингушетии подорвались на найденной в сарае гранате
#санкт-петербург
#семья
#убийство
Читайте нас в
Baza: В Санкт-Петербурге на велопрогулке пропал театральный режиссёр Никаноров
23 сентября 2023, 05:17

Фото: iStock/DmitryPK

В Санкт-Петербурге бесследно исчез театральный режиссёр Большого драматического театра (БДТ) Александр Никаноров, сообщает Telegram-канал Baza.
Как рассказали коллеги Александра, ещё несколько дней назад он выехал из дома на велосипеде, а телефон оставил дома. С тех пор на связь Никаноров больше не выходил. Сейчас поисками режиссёра заняты как петербургские правоохранители, так и волонтёры местного отделения поискового отряда «ЛизаАлерт».

40-летний Александр Никаноров, по сообщению «МК», известен зрителю такими спектаклями, как «Гроза», «Затмение» и «Люблю».

Читайте также:

В Санкт-Петербурге нашли девочку, пропавшую по дороге в музыкальную школу

Во Владивостоке без вести пропал семилетний мальчик

Пропавший директор НИИ оставил загадочное послание коллегам


#санкт-петербург
#театр
#режиссёр
#происшествие
Читайте нас в
ТАСС: При пожаре в Москве пострадал пятилетний ребёнок
23 сентября 2023, 02:08

Фото: Фотобанк Московской области

Пятилетний ребёнок пострадал при пожаре в Москве на улице Кастанаевской, дом 27 , его госпитализировали. Об этом сообщил телеканал «360» со ссылкой на собственный источник.
ЧП произошло на третьем этаже пятиэтажного многоквартирного дома. Из здания самостоятельно эвакуировались 50 человек. Приехавшие по вызову сотрудники МЧС вывели из дома еще шестерых.



В настоящий момент пожар на площади в 40 «квадратов» уже ликвидировали.

Читайте также:

МЧС: в Псковской области ликвидировали крупный пожар

В Петербурге ликвидировали пожар в торговом центре

МЧС сообщило о локализации пожара в многоэтажном жилом доме в Махачкале

#пожар
#москва
#пострадавшие
#ребёнок
Читайте нас в
«Зеркало недели» сообщило о взрыве в районе Одессы
23 сентября 2023, 01:41

Фото: iStock/Krasyuk

В заливе около Одессы прозвучал мощный взрыв, сообщило украинское издание «Зеркало недели». Других подробностей не приводится. Ранее в Одесской области объявляли воздушную тревогу.
Воздушная тревога в последнее время ежедневно объявляется практически во всех регионах Украины. Например, накануне, 21 сентября, взрывы произошли в Одесской области на юге страны. Местные жители рассказывали о взрывах в районе Сергеевки, около Затоки и Белгород-Днестровского.

22 сентября сигналы воздушной тревоги звучали в Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях Украины.

Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные Силы России начали наносить 10 октября 2022 года, через два дня после атаки на Крымский мост, за которой, как считают российские власти, стоят украинские спецслужбы.

Читайте также:

Взрывы слышны в Кременчуге Полтавской области

«Зеркало недели» сообщает о взрывах в Днепропетровской области Украины

После атаки ВСУ на Крым по всей Украине прогремели взрывы



#одесса
#взрывы
#украина
#воздушная тревога
Читайте нас в
Достижения.рф