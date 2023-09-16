Сына наркобарона «Коротышки» экстрадируют в США

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По информации издания Milenio, сотрудники Интерпола вывезли Овидио Гусмана Лопеса, известного как «Мышь» и сына наркобарона Хоакина Гусмана Лоэры, из мексиканской тюрьмы строгого режима. Эта операция проводилась с целью экстрадиции Гусмана в Соединенные Штаты.
В начале января мексиканский суд временно арестовал Овидио Гусмана Лопеса, задержанного на западе страны, в ожидании его экстрадиции в Соединенные Штаты, где ему предъявлены обвинения в организации поставок наркотиков. Согласно информации, процедуры по экстрадиции находятся в процессе реализации. Местоположение Гусмана остается конфиденциальным, учитывая высокий уровень его опасности. По оперативным данным, его транспортировали на вертолете в неизвестном направлении.
В ходе операции по его задержанию в мексиканском штате Синалоа 5 января погибли десять сотрудников правоохранительных органов, и были уничтожены 19 преступников. В 2019 году арест Гусмана Лопеса привел к ожесточенным столкновениям в городе Кулиакане, где боевики местного картеля добились остановки спецоперации и освобождения Гусмана. Однако после его повторного задержания в 2023 году он был немедленно доставлен в столицу и заключен в тюрьму строгого режима Альтиплано.
Для поддержки операций в Синалоа в январе было переброшено более 3,5 тысяч военнослужащих, включая спецназ и десантников, а также около тысячи бойцов национальной гвардии.
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В ходе операции по его задержанию в мексиканском штате Синалоа 5 января погибли десять сотрудников правоохранительных органов, и были уничтожены 19 преступников. В 2019 году арест Гусмана Лопеса привел к ожесточенным столкновениям в городе Кулиакане, где боевики местного картеля добились остановки спецоперации и освобождения Гусмана. Однако после его повторного задержания в 2023 году он был немедленно доставлен в столицу и заключен в тюрьму строгого режима Альтиплано.
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Артем Кузьмин