Синоптик Шувалов: С каждым днём ситуация в Якутии будет осложняться

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Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что температура воздуха в Якутии будет постепенно падать, однако из-за сухости и отсутствия в ближайшей перспективе осадков ситуация с лесными пожарами в регионе до конца недели будет ухудшаться.
«Там произойдут небольшие изменения — ожидается снижение температуры от +35°С до +25...+28°С, но, к сожалению, это снижение температуры пройдёт без существенных осадков, жара спадёт, но сухость в лесах, сохранится, и она будет только нарастать. Ситуация с каждым днём, я думаю, до конца этой недели будет только осложняться», — прокомментировал в беседе с RT Шувалов.
В Якутии был введён режим ЧС из-за лесных пожаров.
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