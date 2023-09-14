Сыну Байдена снова предъявили обвинения, ему грозит до 25 лет тюрьмы

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В отношении сына президента США Хантера Байдено предъявлено три обвинения из-за незаконного приобретения и хранения оружия. Это следует из документа суда.
Уточняется, что сын Джо Байдена приобрел пистолет «Кольт», предоставив ложную информацию о себе, а именно, не указав факт употребления наркотических веществ. За это ему предъявили два обвинения. А ещё одно касается хранения этого оружия в период употребления наркотиков. Эти преступления были совершены Хантером Байденом в 2018 году. Согласно американским законам, такие правонарушения караются лишением свободы на 10 лет.
Ранее, против сына президента США уже были выдвинуты обвинения за умышленную неуплату налогов. В общей сложности за 2017 и 2018 годы он не выплатил более 100 тысяч долларов. Это сделало Хантера Байдена первым в истории США ребёнком действующего президента, в отношении которого были выдвинуты обвинения.
В результате ему грозит до 25 лет лишения свободы, а также штраф в размере 750 тысяч долларов.
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Ранее, против сына президента США уже были выдвинуты обвинения за умышленную неуплату налогов. В общей сложности за 2017 и 2018 годы он не выплатил более 100 тысяч долларов. Это сделало Хантера Байдена первым в истории США ребёнком действующего президента, в отношении которого были выдвинуты обвинения.
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Анастасия Чинкова