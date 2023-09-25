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Сириец убил россиянку в турецком городе Эрзурум

Hürriyet: россиянку убили осколком стекла в Турции
25 сентября 2023, 19:58
Фото: iStock/sreeyashlohiya

Фото: iStock/sreeyashlohiya

Россиянка погибла в Турции от ножевых ранений, которые возможно нанёс её молодой человек из Сирии. Об этом сообщает турецкая газета Hürriyet.
Происшествие случилось 20 сентября в турецком городе Эрзурум. 32-летняя гражданка России Анастасия Емельянова более полугода назад познакомилась в интернете с 29-летним сирийцем Низаром А., который работает баристой в кофейне.

Уточняется, что Низар А. обратился к соседям своей девушки, которые вызвали скорую и полицию. После обследования девушки была констатирована смерть.


Самого Низара А. задержала полиция. По показаниям соседей Емельяновой, мужчина никогда ранее не приходил к ней, а арендодатель её квартиры заявил, что девушка снимала жильё только для себя.

После проведённого допроса выяснилось, что мужчина нанёс девушке ранения осколком стекла. Это произошло из-за вспыхнувшей между ними ссоры. Низар А. Не сразу признал свою вину, долго утверждая, что девушка якобы случайно порезалась.

Теперь уроженцу Сирии нужно будет представить перед судом, который выдвинет наказание.

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#убийство
#россия
#турция
#сирия
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Российский актёр Артём Ткаченко стал жертвой мошенников
РИА Новости: актёр Ткаченко перевёл мошенникам 25 млн рублей
25 сентября 2023, 19:43

Фото: iStock/PUGUN SJ

Российский актёр Артём Ткаченко стал жертвой мошенников, вложив крупную сумму в криптобизнес. Об этом сообщает РИА Новости.
Уточняется, что 24 сентября Ткаченко подал заявление в полицию, в котором сообщил, что передал 25 млн рублей своему партнёру по бизнесу. Но в ответ не получил ожидаемых выплат, поэтому подозревает, что стал жертвой мошенников.

В пресс-службе МВД заявили, что в настоящее время по этому делу проводится проверка. После уточнения всех обстоятельств случившегося будет принято решение в соответствии в законом РФ.

Уточняется, что Ткаченко потерял 200 тыс долларов и шесть миллионов рублей. Он вложил эти деньги в криптобизнес.

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#мошенники
#актёр
#криптовалюта
#бизнес
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В Нагорном Карабахе на заправке прогремел взрыв
25 сентября 2023, 18:51

Фото: istock / Leonid Ikan

Мощный взрыв произошел на автозаправочной станции в городе Степанакерт. По предварительным данным, взорвался резервуар с бензином.
Информацию сообщает Sputnik Армения со ссылкой на депутата Национального собрания Арцаха Метаксе Акопян. Количество пострадавших не уточняется. Местные жители сообщили, что на заправке в момент взрыва находилось много людей, которые хотели заправиться, чтобы покинуть территорию Нагорного Карабаха.

Пострадавших отправили в больницу с многочисленными ожогами. Подробности происшествия выясняются. 

Напомним, что 19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о начале антитеррористической операции на территории Нагорного Карабаха. Целью операции стало пресечение «широкомасштабных провокаций» и разоружение и вывод армянских войск с региона.

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#жители
#взрыв
#азс
#бензин
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Подмосковные спасатели сняли с дерева просидевшую там двое суток кошку
25 сентября 2023, 18:28

Фото: Мособлпожспас

Работники Мособлпожспаса помогли кошке, которая двое суток не могла спуститься с дерева. Инцидент произошёл в селе Осташево Волоколамского городского округа, сообщили в пресс-службе ведомства.
В единую службу экстренных вызовов «Система-112» обратились жители многоквартирного дома. Они попросили спасти животное, которое 48 часов просидело на высокой лиственнице без еды и воды. Жильцы пытались приманить пленницу лакомствами, но безуспешно.
 
Прибывшие на место вызова, работники противопожарно-спасательной службы с помощью трёхколенной лестницы поднялись наверх, сняли испуганную кошку с дерева и передали жителям. Те поблагодарили специалистов за помощь.

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#мособлпожспас
#спасатели
#животные
#кошка
#волоколамск
#подмосковье
#московская область
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За выходные в Подмосковье ликвидировали 12 лесных пожаров
25 сентября 2023, 16:59

Фото: пресс-служба пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области

Причиной возникновения такого количества пожаров на территории лесов Московской области стало неосторожное обращение людей с огнём.

«С 22 по 24 сентября информация о большей части пожаров в Виноградовском, Дмитровском, Подольском лесничествах и лесничестве „Русский лес“ поступила от местного населения, часть пожаров (Истринском, Луховицком и Шатурском лесничествах была зафиксирована с помощью системы видеомониторинга Комитета лесного хозяйства Московской области. Самые крупные возгорания были обнаружены сотрудниками лесной охраны в ходе наземного патрулирования на территории Звенигородского лесничества (1,9 га) в километре от деревни Новый городок Одинцовского городского округа и летчиком-наблюдателем в 4 километрах от деревни Новониколаевка Орехово-Зуевского городского округа на территории Орехово-Зуевского лесничества», — рассказал курирующий Комитет лесного хозяйства Московской области заместитель председателя Правительства Московской области Георгий Филимонов.

Для оперативного тушения пожаров было задействовано 103 сотрудника пожарных служб и 49 единиц спецтехники.

Оперативное тушение пожаров устранило угрозу ближайшим населённым пунктам.

Комлесхоз Московской области сообщает, что пожар проще предотвратить, чем бороться с огнем. Поэтому, не оставайтесь равнодушными, не разводите костров в пожароопасный период, не бросайте не потушенные сигареты, не жгите сухую траву и растительность. А если обнаружили возгорание — не медлите, сразу звоните на номер «112»!

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#пожар
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#комитет лесного хозяйства мо
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Футболист «Спартака» Промес хотел помочь друзьям, а устроил скандал в отделении полиции
Mash: футболист Промес устроил скандал в отделении полиции в Москве
25 сентября 2023, 16:34

Фото: iStock/blinow61

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес устроил скандал в одном из отделении полиции в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Уточняется, что футболист прибыл в полицию после того как узнал о задержании своих друзей. Он собирался оказать им помощь, чтобы как можно быстрее освободить их. Но, вместо того чтобы решить проблему мирным путём, Промес устроил скандал, возмущался и выдвигал претензии сотрудникам полиции. 

При этом, друзья футболиста были задержаны по подозрению в наркотическом опьянении.

Кроме того, имеется информация о том, что на родине игрока «Спартака», в Нидерландах, на него заведено уголовное дело из-за того, что он пырнул ножом своего двоюродного брата. По возвращении домой его ждёт заключение под стражу на полтора года, поэтому Промес пока не собирается покидать Россию.

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#спартак
#футбол
#полиция
#скандал
#дебошир
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Убийцу студентки в Калужской области осудили спустя 18 лет
СК РФ: мужчину осудили за убийство студентки, которое он совершил в 2005 году
25 сентября 2023, 16:14

Фото: iStock/sreeyashlohiya

В Калужской области спустя 18 лет осудили мужчину, который изнасиловал и убил студентку. Об этом сообщает региональный СУСК России.
В ночь на 25 июля 2005 года в городе Тарусы Калужской области 40-летний мужчина напал на 19-летнюю студентку. Он нанёс ей ножевые ранения и украл мобильный телефон. На следующее утро тело девушки было обнаружено прохожими. Рядом с ней находилась бутылка с отпечатками убийцы.

Найти виновника этого происшествия удалось лишь в 2020 году. Ни разу не судимый уроженец Ставропольского края в 2005 году работал в Тарусе, а отпечатки пальцев на найденной тогда бутылке совпали с его отпечатками. Кроме того, удалось подтвердить факт использования мужчиной украденного телефона девушки. 

В отношении 58-летнего мужчины было заведено уголовное дело. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет. Он будет отбывать своё наказание в колонии строгого режима.

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#убийство
#колония
#уголовное дело
#ск рф
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Многодетного отца осудили за ложное сообщение о готовящемся взрыве
Суды Петербурга: отец троих детей получил условный срок за ложный звонок о бомбе
25 сентября 2023, 15:50

Фото: iStock/Zolnierek

Многодетный отец Дмитрий Мажурин получил наказание в виде лишения свободы за ложное сообщение о бомбе на празднике выпускников «Алые паруса». Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
По данным следствия, мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, 26 июня позвонил по номеру служб экстренного реагирования и заявил о готовящемся подрыве Троицкого моста в Санкт-Петербурге. Он заявлял, что это произойдёт во время прохода под мостом корабля. 

Позднее Мажурин признал свою вину и компенсировал затраты МВД. Уточняется, что мужчина воспитывает троих детей, имеет хорошею работу и ранее по попадался полиции.

Однако от ответственности ему уйти не удалось. Суд выдвинул обвинение в виде лишения свободы на три года условно с испытательным сроком в два года.

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#уголовное дело
#санкт-петербург
#бомба
#выпускной
#звонок
#112
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В отношении «МегаФон» возбуждено уголовное дело за необоснованное повышение цен
ФАС: «МегаФон» будет оштрафован за необоснованное повышение цен
25 сентября 2023, 12:58

Фото: iStock/Akintevs

В отношении российского оператора связи «МегаФон» возбуждено уголовное дело из-за необоснованного повышения цен на тарифы. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в своём Telegram-канале.
Уточняется, что за текущий год стоимость тарифов поднялась в среднем на 10,24%. Это повышение коснулось более 8,2 миллионов абонентов «МегаФон».

По словам представителей ФАС, причина повышения цен, выдвинутая компанией, не соответствует действительности. В «МегаФоне» утверждают, что повышение стоимости тарифов связано с ростом затрат. Однако, по данным ФАС, расходы компании, наоборот, снизились, также заметен рост чистой прибыли. 

Если вина компании будет доказана, ей выпишут штраф с соответствии с КоАП РФ.

Ранее оператор «МегаФон» заявлял, что приступит к анализу последствий от взимания дополнительной платы за раздачу мобильного интернета только после предоставления ФАС официального документа. 

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#уголовное дело
#штраф
#мобильная связь
#тариф
#цена
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Более 100 жильцов балашихинский девятиэтажки размещены в гостиницах после взрыва газа
25 сентября 2023, 12:53

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

102 человека временно проживают в гостиницах после недавнего взрыва газа в балашихинский девятиэтажке. Об этом доложил глава Балашихи Сергей Юров на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьёва с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.
«20 сентября после взрыва газа нами был развёрнут пункт временного пребывания в ДК» Балашиха», где вы, Андрей Юрьевич, были. Там были размещены 487 проживающих в доме №10 по улице Октябрьской, из них 27 детей. Подготовили койки для размещения 105 человек, однако они не пригодились. Всех, кто обратился за размещением, мы направили в гостиницы города и обеспечили горячим питанием. В первую ночь было 67 человек, сегодня у нас в гостиницах проживают 102 человека. Остальные разместились родственников и знакомых», – рассказал Юров
По его словам, в ДК «Балашиха» организована ежедневная работа, включая выходные, сотрудников МФЦ. Они помогают жителям восстанавливать документы. Всего за это услугой уже обратились 192 человека.
«Также организовали работу волонтёров по сбору гуманитарной помощи. Уже собрано около 7 тонн помощи, за ней обратились около 250 человек. Это самая разная помощь – лекарства, тёплые вещи средства личной гигиены», – пояснил глава муниципалитета. 
Сейчас дом полностью расселён. Принято решение переселить людей из гостиниц в арендованное жильё и компенсировать стоимость аренды. 
«На время ремонта требуется расселение 74 человек, проживавших в третьем подъезде, где взорвался газ. В четвёртом проживали 49 человек. Всем жителям пострадавших секций будем арендовать жильё и компенсировать стоимость аренды. На ремонт потребуется год. В течение этого времени люди будут жить не в гостиницах, а в комфортном жилье. Выплачивать средства будем вне зависимости от того, живёт человек у родственников или снимает жильё», – заключил Юров. 
Взрыв бытового газа произошёл на четвёртом этаже девятиэтажного дома на улице Октябрьской. Обрушились 3, 4 и 5 этажи, повреждено не менее 10 квартир. Повторное обрушение случилось через несколько часов после взрыва во время разбора завалов. 
 
В результате ЧП семь человек, в том числе двое спасателей, погибли. Пострадали 20 человек, восемь из них были госпитализированы. 
 
На совещании Воробьёв поручил обеспечить максимальную газовую безопасность в Подмосковье. 

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Жителям Подмосковья рассказали, как распознать в помещении утечку газа

Названы суммы выплат семьям погибших и пострадавшим при взрыве в Балашихе

#балашиха
#взрыв бытового газа
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#андрей воробьёв
#губернатор
#московская область
#подмосковье
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