Сириец убил россиянку в турецком городе Эрзурум

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Уточняется, что Низар А. обратился к соседям своей девушки, которые вызвали скорую и полицию. После обследования девушки была констатирована смерть.
После проведённого допроса выяснилось, что мужчина нанёс девушке ранения осколком стекла. Это произошло из-за вспыхнувшей между ними ссоры. Низар А. Не сразу признал свою вину, долго утверждая, что девушка якобы случайно порезалась.
Теперь уроженцу Сирии нужно будет представить перед судом, который выдвинет наказание.
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