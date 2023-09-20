СК Армении: У участников стычек в Ереване нашли холодное оружие

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СК Армении проинформировал о задержании в Ереване трех участников акции протеста. У них было обнаружено холодное оружие, пишет Sputnik.
Во вторник, 19 сентября, ВС Азербайджана начали в Карабахе «антитеррористическую операцию». По словам властей Азербайджана, они готовы к встрече в городе Евлах с представителями армянского населения Нагорного Карабаха при условии, что «незаконные армянские вооруженные формирования» сложат оружие. При этом в МИД Армении утверждают, что на территории НКР нет войск страны.
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