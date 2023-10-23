СК: Бывший полицейский из Чувашии получил пять лет за покровительство казино

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Верховный суд Чувашии вынес приговор в отношении бывшего полицейского, который брал взятки за покровительство игорному бизнесу, об этом сообщает Следственный комитет по региону.
По информации следствия, с 2018 по 2021 год фигурант «крышевал» незаконный игорный бизнес. Он извещал партнеров об оперативных мероприятиях, а также никак не пытался пресечь противоправную деятельность.
Ежемесячно преступная группировка передавала покровителю от 30 до 180 тысяч рублей. Суммарно, за эти годы он получил порядка четырех миллионов.
В результате, на бывшего полицейского возбудили уголовное дело по статье «Получение взятки в крупном и особо крупном размерах за общее покровительство».
Суд вынес ему обвинительный приговор в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима. Помимо этого, он должен выплатить штраф в размере полученной взятки - четыре миллион рублей.
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Ежемесячно преступная группировка передавала покровителю от 30 до 180 тысяч рублей. Суммарно, за эти годы он получил порядка четырех миллионов.
Суд вынес ему обвинительный приговор в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима. Помимо этого, он должен выплатить штраф в размере полученной взятки - четыре миллион рублей.
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Евгения Парфентьева