СК: Инцидент в Подмосковье закончился стрельбой и реанимацией для трех мужчин

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По информации следствия, один из мужчин взял ружье и несколько раз выстрелил в своих противников, после чего скрылся с места преступления. 25 сентября в реанимацию попали трое мужчин с огнестрельными ранениями. Состояние пострадавших оценивается как критическое.
Сотрудники правоохранительных органов разыскивают преступника.
Ранее в селе Дзержинском Томской области мужчина расстрелял из Калашникова мать, сестру и племянника во время спора о наследстве. Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.
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