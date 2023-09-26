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СК: Инцидент в Подмосковье закончился стрельбой и реанимацией для трех мужчин

26 сентября 2023, 22:31
Фото: istock / naffarts

Фото: istock / naffarts

В подмосковном городе Красногорск произошла массовая драка между уроженцами Узбекистана и Таджикистана. Инцидент закончился стрельбой и реанимацией для троих мужчин. В результате потасовки Следственный комитет России возбудил уголовное дело по части 3 статьи 30 и пунктам «а» и «е» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации.

По информации следствия, один из мужчин взял ружье и несколько раз выстрелил в своих противников, после чего скрылся с места преступления. 25 сентября в реанимацию попали трое мужчин с огнестрельными ранениями. Состояние пострадавших оценивается как критическое.

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают преступника.

Ранее в селе Дзержинском Томской области мужчина расстрелял из Калашникова мать, сестру и племянника во время спора о наследстве. Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

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#ружье
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В Петербурге произошло частичное обрушение железнодорожного моста
26 сентября 2023, 22:47

Фото: iStock/Yuliya Shauerman

В Санкт-Петербурге на железнодорожной станции «Удельная» произошло частичное обрушение моста. Об этом пишет Gazeta.SPb.
Отмечается, что частичное обрушение конструкции железнодорожного моста произошло 25 сентября вечером. Обломки моста упали на пути и задели провода, в результате чего движение поездов было временно остановлено. При инциденте никто не пострадал. 

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#инцидент
#мост
#железная дорога
#санкт-петербург
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Работники Мособлпожспаса помогли пассажирам врезавшейся в столб маршрутки
26 сентября 2023, 22:21

Фото: Мособлпожспас

Работники Мособлпожспаса вместе с сотрудниками Ногинского спасательного центра МЧС помогли 13 пострадавшим в ДТП у посёлка Зелёный Богородского городского округа. Об этом сообщили в пресс-службе областного спасательного ведомства.
На федеральной трассе М-7 «Волга» водитель маршрутки не справился с управлением и врезался в столб освещения, который от удара упал.
 
На место ДТП оперативно прибыли экстренные службы. Спасатели отключили аккумулятор повреждённого микроавтобуса, чтобы тот не загорелся, и помогли донести пострадавших до машины скорой помощи. 
 
В маршрутке находились 20 человек, в том числе двое детей. По последним данным, в аварии пострадали 12 взрослых и девятилетний ребёнок. В больницы Балашихи, Ногинска и Электростали доставили 11 пациентов.

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#московская область
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Стало известно количество жертв от взрыва в Нагорном Карабахе
Минздрав Армении: В Карабахе при взрыве на складе топлива погибли 125 человек
26 сентября 2023, 21:01

Фото: istock / Soumen Hazra

Министерство здравоохранения Армении заявило о гибели как минимум 125 человек от взрыва хранилища с бензином возле дороги в городе Степанакерт в Нагорном Карабахе. Об этом заявила глава минздрава Анаит Аванесян. Ее слова приводит ТАСС.

«Сегодня мы перевезли из Нагорного Карабаха останки 125 тел погибших при взрыве в Нагорном Карабахе», — заявила она.
Аванесян заявила, что останки доставили в подразделение центра судебной медицины, где их будут идентифицировать. Глава Минздрава добавила, что после уточнений армянская сторона сообщит подробную информацию. 

Ранее сообщалось, что  более 200 человек пострадали при взрыве бензина. Медики оценивали состояния многих из них как тяжелое. 

Напомним, что взрыв произошел вечером 25 сентября, на заправке люди хотели заправиться, чтобы уехать в Армению. 

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Байден вновь споткнулся при спуске по трапу
WXYZ-TV Detroit: Байден споткнулся при спуске по трапу своего самолёта
26 сентября 2023, 20:45

Фото: iStock/thomaslenne

Президент США Джо Байден чуть не упал на трапе самолёта в Детройте. Трансляцию прибытия президента в город вёл телеканал WXYZ-TV Detroit.
На опубликованных местным телеканалом кадрах видно, что американский президент, спускаясь по трапу из самолёта, споткнулся, но вовремя удержался на ногах и смог продолжить путь.

Напомним, что это уже не первый такой случай. РИА Новости привело ряд подобных инцидентов. В этом году Байден спотыкался уже несколько раз. Первый раз – в феврале, когда он споткнулся и упал вперёд во время посадки самолёта в аэропорту столицы Польши, в Варшаве. Вторая ситуация произошла в марте текущего года, когда Байден также споткнулся на трапе, только уже во время подъёма по нему. Это случилось на авиабазе в штате Алабама.

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#джозеф байден
#самолет
#аэропорт
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Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске
26 сентября 2023, 17:22

Фото: пресс-служба Росгвардии Московской области

Сотрудники Раменского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области задержали 52-летнего местного жителя, находящегося в федеральном розыске.

Росгвардейцы обратили внимание на подозрительное поведение гражданина, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.

Сотрудники вневедомственной охраны остановили подозрительного мужчину для проверки его документов и обнаружили, что за совершённую кражу он находится в федеральном розыске.

Специалисты доставили мужчину в отделение полиции для дальнейшего разбирательства. 

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#проверки
#специалисты
#сотрудники
#росгвардия
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В Екатеринбурге двухлетний мальчик сбежал из детского сада
26 сентября 2023, 15:42

Фото: iStock/vmargineanu

В Екатеринбурге двухлетний мальчик сбежал из детского сада № 489, при этом ни воспитатели, ни охрана его не заметили. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Согласно сообщению, ЧП произошло 11 сентября. Маленький мальчик смог незаметно покинуть здание и территорию детского сада практически сразу после ухода его мамы. Сотрудники дошкольного учреждения не смогли проконтролировать место нахождения воспитанника и обеспечить ему должный присмотр и уход.

Одинокого ребенка заметил более бдительный охранник из соседнего детского сада. Он принял все необходимые меры для обеспечения безопасности для потерявшегося ребенка.

По данному факту проводится соответствующая проверка.

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#проверка
#ребёнок
#чп
#мальчик
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Мигранты из Средней Азии получили огнестрельные ранения во время конфликта в Красногорске
26 сентября 2023, 15:42

Фото: Istockphoto / blinow61

Три человека получили огнестрельные ранения в ходе конфликта в Красногорске. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Московской области.
Вечером 25 сентября в реанимацию больницы с огнестрельными ранениями поступили трое мужчин. По данным следствия, между двумя группами, среди которых были уроженцы Таджикистана и Узбекистана, на фоне личных неприязненных отношений возник конфликт. 
 
В ходе ссоры один из мужчин взял ружьё и несколько раз выстрелил в оппонентов. После этого он скрылся на своём автомобиле с места преступления.  Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц. Подозреваемого ищут. Остальные участники конфликта доставлены в следственный отдел для выяснения всех обстоятельств ЧП. 

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В аварии с маршруткой в Подмосковье пострадали девять человек

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#московская область
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В аварии с маршруткой в Подмосковье пострадали девять человек
26 сентября 2023, 15:31

Фото: Istockphoto / blinow61

Маршрутное такси врезалось в столб освещения в Богородском городском округе. О ДТП «Интерфаксу» сообщили в экстренных службах.
«На 34-м км трассы М-7 «Волга» микроавтобус наехал на столб освещения. Всего в маршрутке находился 21 человек. По предварительным данным, пострадали девять пассажиров, в том числе ребёнок», – рассказал собеседник агентства.
Пострадавшие направлены в медучреждение. Все обстоятельства и причины аварии выясняются. 

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#богородский городской округ
#подмосковье
#московская область
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В Химках пьяный мужчина поджёг флаг России и попал в полицию
26 сентября 2023, 15:12

Фото: ГУ МВД РФ по МО

Полицейские задержали нетрезвого мужчину, который поджёг российский флаг на входной группе спорткомплекса на улице Чкалова в Химках. Об этом сообщила ТАСС начальник Управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
Задержанный оказался ранее судимым 26-летним жителем Калужской области. Предварительно установлено, что, находясь в состоянии опьянения, он с помощью зажигалки и жидкости для розжига поджёг государственный флаг России.    

По словам Петровой, против задержанного возбудили уголовное дело о нарушении общественных правил поведения по мотивам идеологической, религиозной, национальной или расовой розни, ненависти или вражды. 

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