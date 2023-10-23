СК: Мигрант, напавший на девочку в столичной лифте, находился в РФ нелегально

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Мигрант, который напал на девочку в лифте жилого дома в Москве, находился в столице нелегально, об этом сообщает Следственный комитет в своем Telegram-канале.
Напомним, 19 октября 18-летний уроженец Таджикистана зашел в лифт жилого дома, расположенного на Северном бульваре, вместе с девятилетней девочкой. Там мужчина совершил над ней действия сексуального характера. Школьница рассказала обо всем родителям, которые написали заявление в полицию. Вскоре, мигранта задержали.
Также на него возбудили уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера», сейчас мигрант находится под стражей.
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«Установлено, что обвиняемый находился на территории столичного региона с нарушением миграционного законодательства. В связи с этим председатель СК поручил дать правовую оценку действиям должностных лиц органов внутренних дел, ответственных за соблюдение миграционного законодательства», - прокомментировали ситуацию в Следственном комитете.
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Евгения Парфентьева