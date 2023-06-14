СК: Мошенники убедили пенсионерку из Перми отдать им все имущество и уйти из дома

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В полицию обратились родственники женщины, которые заявили, что пенсионерка перестала выходить на связь и ушла из дома. Они также рассказали, что им поступают угрозы физической расправы. Неизвестные требуют от пермяков перевести на счет сумму в 700 тысяч рублей.
Пенсионерку все же удалось найти. Всего мошенники выудили из нее примерно четыре миллиона рублей.
Родственники написали заявление в полицию по факту мошенничества.
Ранее «Радио 1» сообщало, что ГУМВД по Волгоградской области опубликовало в своем Telegram канале фото мужчины, который 9 июня ранил ножом пассажира автобуса.