СК: Москвич, убивший родителей ради наследства, получил пожизненный срок

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Жителя Москвы, которые убил своих родителей, чтобы быстрее получить наследство, приговорили к пожизненному заключению, об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Московской области.
По информации следствия, 9 июня 2022 года 33-летний житель столицы отправился в родительский дом в подмосковный Сергиев Посад. Там он жестоко расправился с пожилыми людьми - сперва зарезал отца, потом задушил мать, а после облил дом керосином и зажёг свечу, чтобы спровоцировать пожар. Он вернулся туда на следующий день и обнаружил, что пожара так и не случилось. Он вновь залил все горючей жидкостью и поджёг.
Прибывшие на место происшествия правоохранители сперва решили, что причиной пожара действительно стало неосторожное обращение с огнём, однако, при осмотре тел пенсионеров был установлен криминальный характер их смерти.
Вычислить причастность их сына удалось благодаря капле крови одного из родителей, которая попала на кроссовок мужчины, а также камеры видеонаблюдения.
24 октября Московский областной суд приговорил убийцу собственных родителей к пожизненному заключению в колонии строго режима.
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Прибывшие на место происшествия правоохранители сперва решили, что причиной пожара действительно стало неосторожное обращение с огнём, однако, при осмотре тел пенсионеров был установлен криминальный характер их смерти.
24 октября Московский областной суд приговорил убийцу собственных родителей к пожизненному заключению в колонии строго режима.
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Евгения Парфентьева