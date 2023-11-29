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СК: На Алтае женщину, избившую новорожденную дочь, заключили под стражу

29 ноября 2023, 10:24
Фото: iStock/zoka74

Фото: iStock/zoka74

В Алтайском крае заключили под стражу мать, которая прилюдно избила свою новорождённую дочь, об этом сообщает Следственный комитет по региону в своем Telegram-канале.
Ранее стало известно, что 24-летння жительница Поспелихинского района обратилась в кризисный центр за психологической помощью. Туда она пришла вместе со своей новорождённой дочерью, где прилюдно избила младенца за то, что та не могла успокоиться и плакала.

В результате нанесения телесных повреждений девочка сильно пострадала, её пришлось госпитализировать.


По ходатайству следователя, СК по Алтайскому края избрал меру пресечения в отношении женщины в виде заключения под стражу.

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#младенец
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В Петербурге ребёнка нашли под окнами многоэтажки после ссоры с отцом
29 ноября 2023, 10:38

Фото: iStock/eranicle

В Петербурге под окнами многоэтажного дома обнаружили семиклассника, который поссорился с отцом из-за стрижки. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».
Отмечается, что тело мальчика обнаружили под окнами многоэтажки. До инцидента ребёнок, проживавший с двумя братьями, мачехой и отцом, поссорился с последним из-за новой стрижки. 

Семиклассника экстренно госпитализировали с разрывом внутренних органов, внутренним кровотечением, переломом основания черепа, ушибом головного мозга тяжёлой степени. Медработникам не удалось спасти мальчика. 

В настоящее время сотрудники управления Следственного комитета по городу проводят проверку, возбуждено уголовное дело. 

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#следственный комитет
#уголовное дело
#ребёнок
#смерть
#санкт-петербург
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Участницу шоу «Пацанки» Тихую судят за нападение на человека
29 ноября 2023, 10:38

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Тюменке Анне Тихой из шоу «Пацанки» может грозить до 3 лет лишения свободы.
Участницу шоу «Пацанки» из Тюмени Анну Тихую (Анна Тихомирова) обвиняют в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести, пишет URA.RU. Девушка сломала глазницу москвичке. Информация о деле есть на сайте суда. Девушке может грозить до трех лет лишения свободы.

По словам пострадавшей, обвиняемая напала на неё на остановке. Тихомирова неожиданно ударила ее по лицу и скрылась, а девушка без сознания лежала на морозе. 

В своих социальных сетях Тихомирова делилась фото с заседания суда, назвав пострадавшую «терпилой».

Ранее сообщалось, что Мила Грац (Людмила Ушакова) находилась в розыске за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Baza пишет, что 26-летняя Ушакова находилась в федеральном розыске с конца сентября. В розыск её объявлял отдел полиции Краснодара.

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#шоу-бизнес
#новости
#суд
#полиция
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В Японии потерпел крушение конвертоплан Osprey ВС США
29 ноября 2023, 10:25

Фото: istockphoto/VanderWolf-Images

На его борту, по предварительным данным, находились восемь человек.
Конвертоплан Osprey ВС США рухнул в районе островов Якусима (префектура Кагосима), сообщает телеканал NHK.
Сообщается, что конвертоплан упал в море. 

В район крушения отправились патрульные катера и самолеты. Министерство обороны Японии сотрудничает с американской стороной после происшествия. Подробности не приводятся. 

За годы эксплуатации с конвертопланами происходило множество инцидентов. В 2012 году два Osprey потерпели крушение в американском штате Флорида и в Марокко, а в 2016 году ЧП случилось в зоне Персидского залива, погиб морской пехотинец. 

В августе 2017 года конвертоплан рухнул у восточного побережья Австралии. 27 августа нынешнего года на севере Австралии разбился V-22 Osprey. Тогда скончались три американских морских пехотинца. 

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#япония
#крушение
#мир
#происшествие
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Названа одна из причин убийства россиянки и её дочери в Турции
Россиянка, убитая с дочерью в Турции, пыталась лишить экс-мужа родительских прав
29 ноября 2023, 10:21

Фото: iStock/FlyMint Agency

Россиянка Ирина Двизова, убитая в Турции вместе с дочерью, пыталась лишить родительских прав своего бывшего мужа Андрея Кушлевича, что может являться причиной случившегося. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на базу судебных данных.
Отмечается, что решение суда вступило в силу в июне этого года. Однако подробности не разглашаются. 

Ранее сообщалось, что на дороге в турецком курортном районе Бодрум полицейские обнаружили странного вида ткань. Подойдя ближе они увидели, что в неё обёрнуто тело, перевязанное верёвкой. Ещё одно тело лежало рядом. Выяснилось, что это тела 42-летней россиянки Ирины Двизовой и её 15-летней дочери, которые проживали в Турции. По предварительным данным, убийцей является бывший супруг женщины. 

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#убийство
#россияне
#турция
#родители
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В Томске возбудили уголовное дело после смерти младенца от менингококка
29 ноября 2023, 10:11

Фото: iStock/globalmoments

Следователи в Томске возбудили уголовное дело после смерти полугодовалой девочки от менингококковой инфекции, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, 13 сентября в больницу поступила 28-летняя мать и её полугодовалая дочь с подозрением на менингококковую инфекцию.

Мать с дочерью проживали в городе Северска, однако, их госпитализировали в в детскую инфекционную больницу имени Сибирцева в Томске. 

Вечером 13 сентября девочка скончалась от острой бактериальной инфекции, спасти её не удалось. Следователи подозревают, что ребёнок умер в результате непрофессионально оказанной помощи врачей.

В настоящий момент уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» возбуждено в отношении неустановленного сотрудника из числа медицинского персонала больницы.

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#девочка
#инфекция
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На месте падения обломков сбитого под Подольском БПЛА раненых и разрушений нет
29 ноября 2023, 10:10

Фото: Минжилполитики МО

Пострадавших и разрушений на месте падения обломков дрона в городском округе Подольск нет. Об этом заявил исполняющий обязанности главы муниципалитета Григорий Артамонов.
«Сегодня утром в районе деревни Борисовка силы ПВО отразили атаку летевшего на Москву беспилотника. По предварительным данным, на территории падения обломков, разрушений и пострадавших нет. На месте работают экстренные службы. Прошу сохранять спокойствие, ситуацию держу на контроле», – написал Артамонов в своём телеграм-канале. 
Ранее об отражении атаки беспилотника сообщил мэр Москвы Сергей Собянин
 
Эту информацию подтвердили в Минобороны. Там уточнили, что террористическая атака с применением украинского беспилотного летательного аппарата самолётного типа была отражена в 07.30. Её пресекли дежурные силы противовоздушной обороны. В военном ведомстве возложили ответственность за случившееся на Киев. 

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#подмосковье
#московская область
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ФСБ в Воронеже задержала украинского агента, планировавшего взорвать военкомат
29 ноября 2023, 09:50

Фото: iStock/BrianAJackson

В Воронеже задержали агента Украины, который планировал взорвать военкомат, а затем уехать воевать на стороне врага, об этом сообщили в пресс-службе ФСБ РФ.
По информации ФСБ, россиянин 1986 года рождения был завербован украинскими агентами. Он изготовил самодельное взрывное устройство, с помощью которого планировал совершить диверсию в военном комиссариате, однако, был вовремя разоблачён и задержан. 

Во время обысков по месту жительства мужчины были обнаружены компоненты для изготовления ВСУ, а также переписки с украинскими агентами. 

Известно, что после осуществления диверсии мужчина планировал уехать на Украину, чтобы воевать на стороне противника. 

Против задержанного возбуждено уголовное дело по статьям о подготовке к теракту и изготовление взрывных устройств.

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#уголовное фсб
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#сву
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#теракт
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Россиянин хотел раскрыть секретную информацию ради гражданства Латвии
29 ноября 2023, 09:34

Фото: istockphoto/Thomasaf

Сотрудники ФСБ задержали жителя Печоры, который решил передать конфиденциальную информацию посольству Латвии, чтобы получить гражданство.
Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе управления ведомства по Псковской области.

С декабря прошлого года мужчина пытался выйти на связь с представителем иностранного государства, чтобы начать сотрудничество.

Мужчина предложил латвийским властям информацию о дислокации подразделений ВС и РФ и ФСБ на территории Псковской области. Таким образом он рассчитывал получить латвийское гражданство.

Возбуждено уголовное дело по статье «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством». 

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#фсб
#гражданство
#новости
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Дети и двое взрослых погибли во время пожара в частном доме на Кубани
29 ноября 2023, 09:26

Фото: iStock/Distortion Media

В Краснодарском крае четыре ребенка и двое взрослых погибли во время пожара в частном доме.
ЧП случилось в поселке Высоцкий, сообщает МЧС России. Огонь охватил дом на площади 72 квадратных метров.

Пожар ликвидировали 14 спасателей и 6 единиц техники. По предварительной версии, пишет РЕН ТВ, причиной возгорания стали проблемы с электрической проводкой.

В пожаре погибла вся семья: четверо детей и двое взрослых. Пожар случился поздно ночью, поэтому никто из семьи не проснулся. Люди отравились угарным газом и сгорели.

Ранее сообщалось, что женщина и маленький скончались при пожаре в селе Глинищево Брянской области. Горел частный дом на площади 80 квадратных метров. ​

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#новости
#краснодарский край
#дети
#семья
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