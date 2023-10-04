СК: На Камчатке 22-летняя девушка погибла в банном чане

Фото: Фотобанк Московской области
Следователи на Камчатке проводят проверку по факту смерти на Халактырском пляже 22-летней девушки. Об этом пишет RG.RU со ссылкой на краевой СУ СК РФ.
«Девушка принимала горячие ванны, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Вероятной причиной смерти могла стать сердечная недостаточность», — цитирует издание сообщение Следственного комитета.
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