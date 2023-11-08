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СК: На мужчину, напавшего с мачете на людей в Люберцах, завели уголовное дело

08 ноября 2023, 15:51
Фото: iStock/anna avdeeva

Фото: iStock/anna avdeeva

На мужчину, который в Люберцах напал с мачете на женщину и подростка, возбудили уголовное дело, об этом сообщила старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.
Напомним, 8 ноября неадекватный мужчина разгуливал по улицам подросткового города Люберцы с мачете в руках. Он успел ранить молодую женщину, которая получила сотрясение мозга и колото-резану рану затылка. Также под удар попал 14-летний подросток.

К счастью, правонарушителя вовремя удалось остановить оказавшимся рядом правоохранителям. Им пришлось несколько раз выстрелить в вооруженного мужчину, поскольку он попытался напасть и на них. Злоумышленника госпитализировали.


На 36-летнего мужчину возбудили уголовное дело о покушении на убийство двух человек.

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#люберцы
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#уголовное подмосковье
#полиция
#задержание
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Замглавы МВД Дагестана не признал вину в превышении полномочий и взятках
08 ноября 2023, 15:24

Фото: РИА Новости / Кирилл Каллиников

Заместитель главы МВД Республики Дагестан Руфат Исмаилов не признает свою вину по обвинениям во взяточничестве и превышении должностных полномочий. Об этом сообщают РИА Новости.

Ранее регионально управление ФСБ сообщало, что на фигуранта и его подчиненного, заместителя начальника следственного управления МВД по Дагестану Далгата Абдулгапурова, возбуждено уголовное дело «по факту дачи и получения взятки в особо крупном размере» (пункт «в» части статьи 290 УК РФ). Также Исмаилов обвиняется в превышение должностных полномочий с применением насилия из корыстной заинтересованности (пункты «а», «г», «е» и части 3 статьи 286 УК РФ)

Исмаилов заявил судье, что знает, в чем его обвиняют, но обвинением он не согласен. 

По данным следствия, в начале 2022 года Исмаилов вложил 100 миллонов рублей в крипту, передав деньги третьему лицу. Но тот никуда не вложил финансы, в итоге замглавы МВД Дагестана со своим помощником инициировал уголовное наказание против этого мужчины, чтобы вернуть вложенные в крипту средства.

Ранее сообщалось, что суд в Санкт-Петербурге вынес приговор заведующему моргом СПб ГБУЗ «БСМЭ» Виктору Василенко, который делал «срочные вскрытия» за дополнительную плату. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В Москве женщина «в рассрочку» купила младенца у суррогатной матери
08 ноября 2023, 14:48

Фото: iStock/globalmoments

В Москве женщина в рассрочку купила ребенка у суррогатной матери. Заказчица платила исполнительнице 25 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на Следственный комитет.
Россиянка незаконно стала суррогатной матерью и продала малыша сразу после родов, сообщили в СК.

«31-летняя женщина созналась, что согласилась за деньги выносить и родить ребенка для москвички, с которой познакомилась через интернет. Она прошла процедуру ЭКО и забеременела», - говорится в сообщении.

Сразу же после родов она продала ребенка. При этом все 9 месяцев беременности заказчица исправно перечисляла суррогатной матери 25 тысяч рублей ежемесячно. Всего ребенок ей обошелся порядка одного миллиона рублей.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.

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#деньги
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#эко
#женщина
#мать
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Вооружённые ученики угрожали учителю в школе Гамбурга
Bild: двое учеников с оружием угрожали учителю в школе Гамбурга
08 ноября 2023, 14:41

Фото: iStock/picturesd

В одной из школ Гамбурга два ученика, предположительно, угрожали учителю. Об этом сообщает издание Bild.
Ранее газета сообщала, что в школе в Гамбурге забаррикадировались двое вооружённых мужчин. Отмечалось, что на место происшествия прибыла полиция, которая приступила к штурму здания. 

Полицейским удалось выяснить, что предполагаемыми мужчинами с оружием стали два ученика, которые могли угрожать учителю. При этом, на данный момент, ещё не удалось выяснить, являются ли они учениками именно этой школы. 

Уточняется, что у одного из учеников есть пистолет.

Полиция проникла в здание и проводит операцию по поиску предполагаемых преступников. 

Отмечается, что остальных учеников постепенно эвакуируют.

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В Лондоне экоактивисты остановили движение на мосту, помешав проезду скорой

В Люберцах неадекватный мужчина с мачете атаковал прохожих
#германия
#полиция
#школа
#ученики
#оружие
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Голый и неадекватный россиянин напал на прохожих на курорте Таиланда
Голый неадекватный россиянин гулял по улицам в Таиланде и напал на мотоциклиста
08 ноября 2023, 14:31

Фото: istock / ancoay

В Таиланде заметили голого российский туриста, который нападал на прохожих. При задержании он оказывал сопротивление сотрудникам полиции. Об этом сообщайте местное издание Pattaya News.

23-летний гражданин РФ гулял без одежды по улице Сой На Клюа в Северной Паттайе. Он распугивал прохожих, кричал на них и также напал на пару тайцев, сидящую на скутере, и ударом в голову сбил водителя. 

Нарушителя порядка задержали с помощью 20 полицейских, от которых он яростно отбивался. Он также угрожал врачам, сотрудника полиции и репортерам до тех пор, пока ему не ввели успокоительный препарат.

Он отказался сотрудничать с правоохранителями, как уточняется, не мог или не хотел говорить на тайском или английском языках. Кроме того, у него взяли анализ на наркотики. Результаты пока неизвестны, но в любом случае, в ближайшее время ему предъявят обвинения.

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#наркотики
#рф
#нападение
#полиция
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В Лондоне экоактивисты остановили движение на мосту, помешав проезду скорой
08 ноября 2023, 14:25

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Экоактивисты движения Just Stop Oil устроили акцию протеста на мосту Ватерлоо в Лондоне, помешав проезду скорой помощи с включёнными «мигалками». Об этом сообщает полиция в соцсети X.
Отмечается, что акция экоактивистов была направлена против добычи нефти и газа.

В результате их протеста, на мосту образовалась пробка, а скорая помощь не смогла прорваться через неё.

Прибывшие на место полицейские призывали участников акции переместиться на пешеходную часть моста, где они могут продолжить свои действия. Однако результата не последовало, поэтому сотрудникам полиции пришлось перейти к задержанию.

Уточняется, что было задержано свыше 40 участников акции.

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#великобритания
#экология
#активисты
#акция
#скорая полицейские
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Двое вооружённых мужчин забаррикадировались в школе в Гамбурге
Bild: двое мужчин с оружием забаррикадировались в школе в Гамбурге
08 ноября 2023, 14:09

Фото: iStock/Savusia Konstantin

Двое вооружённых мужчин забаррикадировались в в одной из школ Гамбурга. Об этом сообщает издание Bild.
Отмечается, что к зданию школы прибыли сотрудники правоохранительных органов.  В настоящее время спецназ немецкой полиции проводит операцию в этом учебном заведении. Специалисты штурмуют здание школы.

По информации издания, у одного из мужчин есть оружие. 

Ранее сообщалось, что в Гамбурге почти на сутки закрывался аэропорт из-за вооружённого мужчины, который держал в заложниках свою четырёхлетнюю дочь. Он ворвался на взлётно-посадочную полосу на своём автомобиле. Отмечалось, что такое поведение было вызвано тем, что мужчина хотел увести дочь в Турцию из-за споров об опеке. Спустя 15 часов он сдался полиции. 

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#германия
#школа
#вооружение
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Российский футболист умер в Сочи при странных обстоятельствах
Футболист и тренер Лесин умер в Сочи на 31-м году жизни
08 ноября 2023, 13:55

Фото: iStock/matimix

Футболист и тренер Алексей Лесин скончался в возрасте 30 лет в Сочи, куда приехал для участия на Всероссийских соревнованиях по футболу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Федерацию футбола Чувашии.
«На 31-м году жизни не стало одного из самых ярких игроков в футбол и тренера нашей республики Алексея Лесина. Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики выражает глубокие соболезнования родным и близким Алексея Лесина в связи с тяжелой утратой. Вечная память», - говорится в сообщении.

Отец спортсмена, тренер по футболу Сергей Лесин, рассказал, что его сын погиб 6 ноября. Его тело было найдено возле моря. При этом личные вещи пропали. Он также отметил, что Лесин младший не имел проблем со здоровьем. Сейчас идет следствие.

Напомним, Лесин играл за ФК «Крылья», «Чебоксары», «Химик-Август», LAVA и «Бомик». 

Церемония прощания с футболистом состоится 12 ноября в Чебоксарах.

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#тренер
#футбол
#следствие
#церемония
#соболезнования
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ФАС возбудила антимонопольное дело в отношении Петербургского метрополитена
ФАС завела дело в отношении Петербургского метро из-за высоких тарифов
08 ноября 2023, 13:54

Фото: iStock/Evgeniy Grishchenko

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила дело в отношении Петербургского метрополитена за установление завышенных цен на услуги. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что возбуждено антимонопольное дело. Если вина ГУП «Петербургский метрополитен» будет доказана, организации грозит штраф. 

В пресс-службе ФАС сообщают, что установленные тарифы на услуги по размещению оборудования и кабелей сотовых операторов в тоннелях и на станциях петербургского метро  экономически необоснованны.

Уточняется, что в первом полугодии 2022 года рентабельность услуги по размещению оборудования составила 2420%.

Также в ведомстве добавили, что действия метрополитена ограничивают операторов связи в развитии их сотовых сетей. В конечном итоге действия посредника сказываются на конкурентоспособности операторов на рынке.

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#фас
#санкт-петербург
#метро
#дело
#штраф
#тарифы
#сотовая связь
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В Люберцах неадекватный мужчина с мачете атаковал прохожих
08 ноября 2023, 13:42

Фото: istockphoto/anna avdeeva

Агрессивный и явно неадекватный мужчина, вооружившись мачете, атаковал прохожих на улицах подмосковных Люберец. Остановить буйного подражателя Дэнни Трехо удалось только с применением огнестрельного оружия.
Первой пострадала от рук громилы молодая девушка Екатерина, сообщает телеграм-канал «112». Она попыталась убежать от агрессора, но тот настиг ее и нанес удар мачете по голове. В результате Катя получила сотрясение мозга и колото-резанную рану затылка. К счастью, повреждение оказалось неглубоким, так что девушке даже не потребовалась госпитализация.

От жертвы хулигана отвлекли случайно оказавшиеся поблизости судебные приставы. Новоявленный герой боевиков попытался атаковать и их, но у мужчин было при себе табельное оружие. Получив пулю в живот, мужчина как-то подрастерял свирепость. К тому же, падая, он порезался о собственный мачете. В результате нападавший сдался. Его отвезли сначала в больницу, чтобы после излечения привлечь к уголовной ответственности.

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