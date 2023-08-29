СК: На Сахалине двое мужчин до смерти запинали человека

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В Сахалинской области двое пьяных мужчин до смерти запинали ногами своего собутыльника. Об этом рассказали в региональном следственном управлении Следственного комитета РФ.
Инцидент произошёл в Ногликском районе области. Как отметили в СК, 53-летний погибший выпивал вместе со своими двумя приятелями. В какой-то момент они поссорились, и двое стали избивать третьего и пинать его ногами.
Мужчину доставили в больницу, однако медики не смогли сохранить ему жизнь, несмотря на их усилия.
Обвиняемые заключены под стражу, в отношении них возбуждено уголовное дело об опасном для жизни умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека.
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Артем Путинцев