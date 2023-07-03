СК: На жителя Бердянска возбудили уголовное дело за склонение к совершению терактов

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Следственный комитет РФ по Запорожской области рассказал о заведении уголовного дела на мужчину, который склонял местных жителей к совершению терактов против российских военнослужащих, сообщает «РИА Новости».
По информации ведомства, 30-летний житель города Бердянск ранее служил в Вооруженных силах Украины в должности «старшего солдата» стрелкового полигона 56-й отдельной мотопехотной бригады.
С апреля 2022 года подозреваемый, путем уговоров, пытался склонить двух своих знакомых к совершению террористического акта за денежное вознаграждение. При себе преступник имел самодельное взрывное устройство. Отмечается, что теракт имел цель дестабилизировать российскую власть и военнослужащих.
На бывшего военного заведено уголовное дело по статье «Склонение, вербовка или иное вовлечение лиц в совершение террористического акта».
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С апреля 2022 года подозреваемый, путем уговоров, пытался склонить двух своих знакомых к совершению террористического акта за денежное вознаграждение. При себе преступник имел самодельное взрывное устройство. Отмечается, что теракт имел цель дестабилизировать российскую власть и военнослужащих.
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Евгения Парфентьева