СК начал проверку по факту смерти женщины после употребления арбуза

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По факту смерти женщины, употребившей в пищу арбуз, проводится проверка. Об этом сообщили в СК РФ.
Отмечается, что следователи СК РФ опрашивают родственников погибшей, а также выполняются другие проверочные мероприятия. Ранее сообщалось, что признаков отравления у погибшей 48-летней Елены не обнаружено. Причиной смерти москвички стала острая сердечная недостаточность.
Напомним, в Москве женщина скончалась после того, как съела арбуз, купленный у метро «Спортивная». Она почувствовала себя плохо через несколько часов, после того, как съела арбуз. У Елены началась тошнота и обильная рвота. Однако скорую помощь пострадавшая решила не вызывать. После ухудшения симптомов ее мать все-таки решила вызывать скорую помощь.
Прибывшие на место врачи спасти ее не смогли.
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Напомним, в Москве женщина скончалась после того, как съела арбуз, купленный у метро «Спортивная». Она почувствовала себя плохо через несколько часов, после того, как съела арбуз. У Елены началась тошнота и обильная рвота. Однако скорую помощь пострадавшая решила не вызывать. После ухудшения симптомов ее мать все-таки решила вызывать скорую помощь.
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Екатерина Коршунова