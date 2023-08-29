СК начал проверку после исчезновения фигуристки Горбачевой в Москве

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Следственный комитет России начал проверку по факту безвестного исчезновения российской фигуристки Алины Горбачевой. Об этом сообщает столичное ведомство.
По имеющейся информации, фигуристка пропала после ссоры с тренером.
Девушка вышла с катка и отправилась в парк, об этом свидетельствуют записи с камер видеонаблюдения. О пропаже девушки сообщила ее мать накануне вечером. Сотрудники полиции обнаружили личные вещи пропавшей спортсменки на Покровской набережной.
Поисково-спасательная группа прибыла на место исчезновения фигуристки, также, специалисты намерены иследовать акваторию.
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Девушка вышла с катка и отправилась в парк, об этом свидетельствуют записи с камер видеонаблюдения. О пропаже девушки сообщила ее мать накануне вечером. Сотрудники полиции обнаружили личные вещи пропавшей спортсменки на Покровской набережной.
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Анастасия Крестьянова