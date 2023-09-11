СК: Напавший в Ростовской области на людей подросток собирался убить учителя

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Подросток из Ростовской области, который напал на людей с кухонным ножом, планировал убить учителя, сообщили в Следственном комитете по региону.
В хуторе Красный Десант Ростовской области подросток пришел в школу с ножом и ранил четверых взрослых людей. Он уточнил, что подростка задержали очевидцы ЧП. Им оказался ученик девятого класса этой же школы. У молодого человека имеется определённое психическое заболевание.
По информации СК, ученик Краснодесантской школы пришел в учебное учреждение, чтобы совершить расправу над учителем. Однако, ему помешали сотрудники школы и родители других учеников.
Подросток задержан, в отношении него назначены психолого-психиатрическая, а также судебно-медицинская экспертизы.
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«Возбуждено уголовное дело в отношении 15-летнего подростка по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктами «а, б» части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство)», - прокомментировали ситуацию в ведомстве.
Подросток задержан, в отношении него назначены психолого-психиатрическая, а также судебно-медицинская экспертизы.
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Евгения Парфентьева