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СК: Напавший в Ростовской области на людей подросток собирался убить учителя

11 сентября 2023, 14:39
Фото: iStock/BrianAJackson

Фото: iStock/BrianAJackson

Подросток из Ростовской области, который напал на людей с кухонным ножом, планировал убить учителя, сообщили в Следственном комитете по региону.
В хуторе Красный Десант Ростовской области подросток пришел в школу с ножом и ранил четверых взрослых людей. Он уточнил, что подростка задержали очевидцы ЧП. Им оказался ученик девятого класса этой же школы. У молодого человека имеется определённое психическое заболевание.

«Возбуждено уголовное дело в отношении 15-летнего подростка по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктами «а, б» части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство)», - прокомментировали ситуацию в ведомстве.


По информации СК, ученик Краснодесантской школы пришел в учебное учреждение, чтобы совершить расправу над учителем. Однако, ему помешали сотрудники школы и родители других учеников.

Подросток задержан, в отношении него назначены психолого-психиатрическая, а также судебно-медицинская экспертизы.

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#школа
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СК начал проверку по факту смерти женщины после употребления арбуза
11 сентября 2023, 14:03

Фото: iStock/blinow61

По факту смерти женщины, употребившей в пищу арбуз, проводится проверка. Об этом сообщили в СК РФ.
Отмечается, что следователи СК РФ опрашивают родственников погибшей, а также выполняются другие проверочные мероприятия. Ранее сообщалось, что признаков отравления у погибшей 48-летней Елены не обнаружено. Причиной смерти москвички стала острая сердечная недостаточность.

Напомним, в Москве женщина скончалась после того, как съела арбуз, купленный у метро «Спортивная». Она почувствовала себя плохо через несколько часов, после того, как съела арбуз. У Елены началась тошнота и обильная рвота. Однако скорую помощь пострадавшая решила не вызывать. После ухудшения симптомов ее мать все-таки решила вызывать скорую помощь.

Прибывшие на место врачи спасти ее не смогли.

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#ск рф
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Стали известны подробности смерти москвички из-за арбуза
СК: причиной смерти москвички стала острая сердечная недостаточность
11 сентября 2023, 13:57

Фото: iStock/kieferpix

Причиной смерти 48-летней москвички Елены стала острая сердечная недостаточность. Об этом сообщает Следственный комитет.
По информации ведомства, признаков отравления у погибшей 48-летней Елены не обнаружено.

Напомним, в Москве женщина скончалась после того, как съела арбуз, купленный у метро «Спортивная». Она почувствовала себя плохо через несколько часов, после того, как съела арбуз.

Началась тошнота и обильная рвота. Однако скорую помощь пострадавшая решила не вызывать. Тогда ее мать все-таки решила вызывать скорую помощь. 

Позже состояние девушки сильно ухудшилось. Но прибывшие на место врачи спасти ее не смогли.

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#арбуз
#врачи
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#ск
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В Подольске вспыхнул сильный пожар
В Подольске вспыхнул сильный пожар рядом со зданием ГИБДД
11 сентября 2023, 12:48

Фото: iStock/sarawutk

Сильный пожар вспыхнул в Подольске. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По данным телеграм-канала, горят автомобили рядом со зданием ГИБДД. На месте экстренные службы. 

Отмечается, что полностью выгорели три автомобиля, ещё один повреждён. Пожар успел распространиться на 80 квадратных метров.

Напомним, ранее в Видном в складских помещениях, где хранились лакокрасочные изделия, потушен крупный пожар площадью 1,2 тысячи квадратных метров. При этом информация о пострадавших не поступала.

3 сентября крупный пожар произошёл на территории нефтебазы «Ручьи» в Санкт-Петербурге. По данным МЧС, пожар полыхает в ангаре площадью 800 квадратных метров. К тушению пожара на Пискаревском проспекте привлекли 12 единиц техники и 60 пожарных.

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#отель
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Очаг заболевания корью выявили в Нижегородской области
11 сентября 2023, 12:12

Фото: iStock/Singjai20

Очаг группового заболевания корью локализуют в Арзамасском районе Нижегородской области, где зарегистрировано 93 случая. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора в своем телеграм-канале.
По информации ведомства, заразившиеся инфекцией не были привиты от кори. Сообщается, что источником кори стал непривитый ребенок, который прибыл из другого региона в деревне Малое Туманово, где зафиксировано основное число заболевших.

Отмечается, что против кори привито порядка 400 человек. 

Напомним, ранее в Роспотребнадзоре рассказали о ярком симптоме кори: на третий день после заболевание корью лицо становится одутловатым, а веки отëкшими, однако сыпь на теле ещё не выступает. Кроме того, о кори может свидетельствовать насморк, грубый кашель, повышенная температура, слабость, ломота и потеря аппетита.

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В Ростовской области госпитализировали пострадавшего при нападении на школу
11 сентября 2023, 11:00

Фото: iStock/Pornpak Khunatorn

Один из трех пострадавших при нападении подростка в школе в хуторе Красный Десант Ростовской области госпитализирован с ножевыми ранениями. Об этом РИА Новости сообщил источник в экстренных службах региона.
Ранее сообщалось, что у 15-летнего подростка Гриши, который совершил нападение на школу в Ростовской области, обострилось психическое заболевание на фоне плохой успеваемости. В медицинской карте у нападавшего стоит отметка о шизофренических отклонениях. 

Напомним, в хуторе Красный Десант Ростовской области подросток пришел в школу с ножом и ранил четверых взрослых людей. Глава региона Василий Голубев уточнил, что подростка задержали очевидцы ЧП. Им оказался ученик девятого класса этой же школы. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции. 

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Москвичка скончалась после того, как съела арбуз

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#нападение
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#чп
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#происшествия
#сотрудники
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Москвичка скончалась после того, как съела арбуз
11 сентября 2023, 10:37

Фото: iStock/Nadya So

В Москве женщина скончалась после того, как съела арбуз, купленный у метро «Спортивная». Об этом сообщает Telegram-канал «112».
По словам матери погибшей женщины, ее 47-летняя дочь купила арбуз около метро «Спортивная». Она почувствовала себя плохо через несколько часов, после того, как его съела. Началась тошнота и обильная рвота. Однако скорую помощь пострадавшая решила не вызывать. Позже состояние девушки сильно ухудшилось. Тогда ее мать все-таки решила вызывать скорую помощь. Но прибывшие на место врачи спасти ее не смогли. Женщина умерла в своей кровати.

Для установления точной причины смерти назначена судмедэкспертиза. Однако предварительный диагноз уже поставлен – отравление арбузом.

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#арбуз
#врачи
#отравление
#женщина
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Названа причина нападения подростка на школу в Ростовской области
SHOT: Парень мог прийти с ножом в школу в Ростовской области из-за плохих оценок
11 сентября 2023, 10:29

Фото: iStock/zoka74

У 15-летнего подростка Гриши, который совершил нападение на школу в Ростовской области, обострилось психическое заболевание на фоне плохой успеваемости. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Сообщается, что в медицинской карте у нападавшего стоит отметка о шизофренических отклонениях. По информации SHOT, в число пострадавших от нападения также вошла учительница английского языка Юлия Н. 

На данный момент школа оцеплена. Преступник находится в отделении полиции.

Напомним, в хуторе Красный Десант Ростовской области подросток пришел в школу с ножом и ранил четверых взрослых людей. Глава региона Василий Голубев уточнил, что подростка задержали очевидцы ЧП. Им оказался ученик девятого класса этой же школы.

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#школа
#подросток
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#чп
#человек
#мужчина
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В заповеднике «Горки Ленинские» сгорели постройки киногородка
11 сентября 2023, 10:00

Фото: Фотобанк МО

В подмосковных Горках Ленинских загорелись две нежилые постройки. Пожар локализован, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС.
Площадь пожара составила 54 кв м. По предварительной информации, пострадавших. Как уточнили в ведомстве, пожар произошёл на территории киногородка в заповеднике «Горки Ленинские».  

Как отмечает телеграм-канал SHOT, на этой территории находятся декорации, дома и улицы. Там снимали сериал «Анна-детективъ», фильмы «Дикая лига» и «Легенда о Коловрате». Киногородок расположен рядом с городом Видное.  

В 2020 году там уже был пожар, который охватил 600 «квадратов». Тогда огонь нанёс значительный ущерб декорациям.

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Женщина оторвала ребенку два пальца, прищемив их дверью в ТЦ Петербурга
11 сентября 2023, 09:27

Фото: iStock/maxim4e4ek

В торговом центре на Пулковском шоссе в Санкт-Петербурге женщина оторвала пятилетнему ребенку два пальца, сильно хлопнув дверью, выходя из туалета. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Согласно сообщению, женщина выходила из туалета и не заметив ребенка сильно хлопнула дверью, которой прищемило руку пятилетнему ребенку, в результате чего ему частично оторвало два пальца. Ребенок был экстренно госпитализирован в состоянии средней тяжести.

После осмотра врачи диагностировали у ребенка неполную травматическую ампутацию пальцев левой руки. При этом виновница спокойно продолжила делать покупки в торговом центре. Сейчас по данному факту проводят проверку сотрудники полиции.

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#ребёнок
#женщина
#покупки
#сотрудники
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