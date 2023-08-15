СК назвал одну из версий взрыва в Махачкале

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Нарушение хранения агрохимикатов с пожароопасными характеристиками может быть одной из причин взрыва в Махачкале. Об этом сообщили в телеграм-канале СК РФ.
В ведомстве отметили, что окончательные выводы о причинах трагедии будут сделаны по результатам экспертиз и следственных действий.
Напомним, взрыв на АЗС под Махачкалой произошел в понедельник вечером. Ранее сообщалось о 35 погибших в результате происшествия и 102 пострадавших. Причиной взрыва могло стать возгорание в автосервисе, расположенном недалеко от станции.
Глава Республики Дагестан объявил 15 августа днем траура, в связи с трагедией на АЗС. По информации Минздрава Дагестана, более 600 доноров сдали кровь на республиканской станции переливания в Махачкале. Также 17 пострадавших при взрыве на АЗС в Махачкале будут транспортированы в медицинские центры Москвы.
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Напомним, взрыв на АЗС под Махачкалой произошел в понедельник вечером. Ранее сообщалось о 35 погибших в результате происшествия и 102 пострадавших. Причиной взрыва могло стать возгорание в автосервисе, расположенном недалеко от станции.
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Екатерина Коршунова