СК предъявил обвинение директору частного детсада, в котором избивали детей

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Следственный комитет РФ предъявил обвинение директору частного детского сада Новосибирска, воспитатели которого били детей, сообщили представители СК по региону.
Следствие отреагировало на видеоролик из интернета, на котором воспитатели пинают и бьют детей. Было возбуждено уголовное дело.
Директору детского сада предъявили обвинение по уголовной статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
При этом, деятельность самого учреждения сейчас приостановлена, следователи изучают все обстоятельства происшествия, чтобы дать оценку действиям остального персонала детского сада.
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Директору детского сада предъявили обвинение по уголовной статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
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Евгения Парфентьева