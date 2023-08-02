СК предъявил обвинение рецидивисту из Дивногорска, который изнасиловал и убил подростка

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Жителю города Дивногорск Красноярского края предъявили обвинение в изнасиловании и убийстве 16-летней школьницы, сообщает Следственный комитет по региону.
Напомним, школьница из Дивногорска пропала вечером 22 июля, а 25 июля ее полуобнаженное тело с перерезанным горлом нашли в лесу рядом с трассой. Правоохранительные органы задержали по подозрению в убийстве подростка 34-летнего местного жителя. Отмечается, что фигурант уже был судим, а на месте убийства девочки два года назад находили труп 32-летней официантки.
Преступника вскоре удалось разыскать, благодаря совпадению биоматериала, найденного на теле убитой. Следствие считает, что рецидивист намеренно завел девушку в лес, где ограбил, изнасиловал и убил.
СК предъявил подозреваемому обвинение по трем уголовным статьям: «Разбой, совершенный с применением предмета, используемого в качестве оружия, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего», «Насильственные действия сексуального характера, с применением насилия и с угрозой его применения к потерпевшей, соединенные с угрозой убийством, совершенные в отношении несовершеннолетней, «Убийство, сопряженное с разбоем, сопряженное с насильственными действиями сексуального характера».
Преступник уже не раз был судим в Дивногорске за угон автомобилей, кражи, убийства и насилие. Крайний раз он вышел на свободу 14 июля, всего за восемь дней до совершения этого жуткого преступления.
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Преступника вскоре удалось разыскать, благодаря совпадению биоматериала, найденного на теле убитой. Следствие считает, что рецидивист намеренно завел девушку в лес, где ограбил, изнасиловал и убил.
Преступник уже не раз был судим в Дивногорске за угон автомобилей, кражи, убийства и насилие. Крайний раз он вышел на свободу 14 июля, всего за восемь дней до совершения этого жуткого преступления.
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Евгения Парфентьева