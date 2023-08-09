СК предъявил обвинение жительнице Анапы в убийстве её трехмесячного сына

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Против 20-летней жительницы Анапы возбуждено уголовное дело об убийстве её трехмесячного сына. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю, который уже предъявил женщине соответствующее обвинение.
«Следственным отделом по городу Анапе СКР по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 20-летней местной жительницы, которая обвиняется в убийстве 3-месячного сына <...> в отношении обвиняемой будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза», — говорится в сообщении.Следователи рассказали, что утром 8 августа девушка, будучи вместе с младенцем дома, ударила сына в грудь ножом, после чего попыталась покончить с собой. Вызванные родственниками обвиняемой врачи констатировали смерть мальчика, а затем госпитализировали его мать. Сейчас она находится в лечебном учреждении под охраной.
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