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Следственный комитет РФ предъявил окончательное обвинение Дарье Треповой – фигурантке по делу о гибели военного блогера Владлена Татарского, рассказал глава СК РФ Александр Бастрыкин в интервью «РИА Новости».
«Следователи СК РФ собрали доказательства и установили, что организацией теракта, в результате которого погиб российский военный корреспондент, занимались лица, находившиеся на Украине. Они же через соцсети завербовали исполнительницу преступления Трепову», - прокомментировал ситуацию Бастрыкин.
В результате, Треповой предъявили обвинение в совершении террористического акта, незаконном обороте взрывных веществ, а также в подделке документов.
Ранее стало известно, что за девять лет конфликта Следственный комитет завел более трех тысяч уголовных дел за преступления, которые киевский режим совершил на Донбассе.
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