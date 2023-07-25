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СК предъявил окончательное обвинение Дарье Треповой

Бастрыкин: Фигурантке по делу Татарского Треповой предъявлено окончательное обвинение
25 июля 2023, 08:58

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Следственный комитет РФ предъявил окончательное обвинение Дарье Треповой – фигурантке по делу о гибели военного блогера Владлена Татарского, рассказал глава СК РФ Александр Бастрыкин в интервью «РИА Новости».
«Следователи СК РФ собрали доказательства и установили, что организацией теракта, в результате которого погиб российский военный корреспондент, занимались лица, находившиеся на Украине. Они же через соцсети завербовали исполнительницу преступления Трепову», - прокомментировал ситуацию Бастрыкин.

В результате, Треповой предъявили обвинение в совершении террористического акта, незаконном обороте взрывных веществ, а также в подделке документов.


Всего за период следственных действий было проведено порядка 200 экспертиз и допрошено около 400 человек, заключил Бастрыкин.

Ранее стало известно, что за девять лет конфликта Следственный комитет завел более трех тысяч уголовных дел за преступления, которые киевский режим совершил на Донбассе.

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#Трепова
#Татарский
#Бастрыкин
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В Красноярском крае нашли убийцу 16-летней девочки
В Красноярском крае задержали рецидивиста по подозрению в убийстве девочки-подростка
25 июля 2023, 09:11

Фото: iStock/choochart choochaikupt

В Красноярском крае задержали ранее судимого мужчину по подозрению в убийстве девочки-подростка, сообщает Telegram-канал SHOT.
Школьница из Дивногорска пропала вечером 22 июля, а вчера ее полуобнаженное тело с перерезанным горлом нашли в лесу рядом с трассой.  

Правоохранительные органы задержали по подозрению в убийстве подростка 34-летнего местного жителя. Отмечается, что фигурант уже был судим, а на месте убийства девочки два года назад находили труп 32-летней официантки.  

В результате экспертизы, биоматериал задержанного совпал с найденным на теле убитой девочки.  

Сейчас с рецидивистом работают следователи. Не исключается, что у него были и другие жертвы.  

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#Красноярский край
#Убийство подростка
#Рецидивист
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Во Владивостоке яхтсмен оставил без света более 25 тысяч местных жителей
25 июля 2023, 08:51

Фото: Минэнерго МО

Во Владивостоке яхтсмен повредил провода ЛЭП и лишил электричества более 25 тысяч жителей района Владивостока.
Telegram-канал Amur Mash. пишет, что электричество пропало из 182 домов в Эгершельде. Яхтсмен оборвал мачтой два нижних кабеля, которые находились в месте перехода через канал на остров Елена.
 
Специалисты пытаются решить проблему с помощью резервных источников питания. На восстановительные работы необходимо примерно четыре часа.

Скрывшегося с места аварии яхтсмена ищут полицейские.

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#Владивосток
#электричество
#яхтсмен
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Россиянин погиб в перевернувшемся грузовике на Алтае
МЧС: В Республике Алтай перевернулся грузовик с туристами
25 июля 2023, 08:28

Фото: iStock/Chalabala

По дороге к Каракольским озерам на Алтае опрокинулся грузовик с туристами, сообщили в пресс-службе МЧС по региону.
По информации ведомства, группа туристом в составе 15 человек направлялась к Каракольским озерам в кузове грузовика. При этом, дорога, по которой проезжали туристы – крайне труднодоступная. По ней можно проехать только на технике высокой проходимости.  

По предварительной информации, один человек погиб, еще трое пострадали.  

На помощь к туристам выдвигается борт Ми-8, а также волонтеры «Алтай вояж».  

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#Алтай
#Туристы
#МЧС
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В Татарстане прогремел мощный взрыв газа
Два человека пострадали в результате взрыва газа в Татарстане
25 июля 2023, 07:45

Фото: iStock/Leonid Ikan

В одном из многоквартирных домов Нижнекамска прогремел мощный взрыв газа, момент происшествия публикует у себя Telegram-канал SHOT.
Взрыв раздался рано утром 25 июля. Известно, что подорвалась газовоздушная смесь в квартире на первом этаже. О причинах взрыва пока ничего не сообщается.  

У многоэтажки повреждены несущие конструкции, из окон некоторых квартир вылетели стекла.  

По информации «РЕН ТВ», два человека пострадали, еще восемь благополучно выбрались из разрушенного здания.  

Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы, дополнительные обстоятельства взрыва устанавливаются.  

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#Нижнекамск
#Взрыв газа
#Спасатели
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В США мужчина прикинулся школьником ради секса с несовершеннолетними
Fox News: 26-летний американец прикинулся подростком ради секса с несовершеннолетними и попал в тюрьму
25 июля 2023, 06:43

Фото: iStock/RuslanKaln

В США 26-летний мужчина попал в тюрьму после того, как прикинулся подростком и отправился в школу ради секса с несовершеннолетними. Об этом пишет Fox News.
Жителю города Линкольн Закари Шейху были предъявлены три обвинения в сексуальных преступлениях. Следствие выяснило, что в 2022-2023 учебном году американец поступил в одну из школ штата Небраска под видом 17-летнего Зака Хесса. После первого семестра мужчина перевелся в другую школу, однако в середине июля его арестовали.

Шейх посещал школьные занятия в течение 54 дней и «вступал в сексуальные контакты» с другими подростками.

«Позже было установлено, что он окончил государственную школу Линкольна в 2015-м», — цитирует издание текст полицейского отчета.

Американцу 21 июля были предъявлены одно обвинение сексуальной эксплуатации малолетнего, еще два — в незаконных сексуальных действиях с использованием электронных средств и одно — в сексуальной эксплуатации малолетнего.

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#США
#мужчина
#школьники
#секс
#арест
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В районе Курильских островов произошло землетрясение
РИА Новости: В районе Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,0
25 июля 2023, 05:55

Фото: iStock/LARISA DUKA

В районе Курильских островов во вторник, 25 июля, сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,0. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на островной филиал Единой Геофизической службы РАН.
«Землетрясение магнитудой 5,0 произошло во вторник в 12:36 (04:36 мск). Эпицентр находился в Тихом океане в 141 километре южнее необитаемого курильского острова Онекотан», — цитирует агентство слова начальника сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елены Семеновой.

Отмечается, что очаг подземных толчков находился на глубине 26 км. В близлежащих населенных пунктах землетрясение не ощущалось.

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#землетрясение
#Курильские острова
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В Нижегородской области охранник свалки избил журналиста
СК РФ: В Нижегородской области охранник свалки избил телеоператора
25 июля 2023, 03:36

Фото: iStock/Chalabala

В Нижегородской области охранник свалки в Арзамасском районе избил журналиста, приехавшего для съемки репортажа.
«21 июля, находясь на территории сбора твердых коммунальных отходов, охранник применил насилие в отношении телеоператора во время записи сюжета о нарушении норм экологии на свалке, причинив ему телесные повреждения», — цитирует РЕН ТВ заявление пресс-службы областного СУ СК РФ.

По поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 144 УК РФ «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, соединенное с насилием».

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#Нижегородская область
#охранник
#журналист
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Учительница избежала тюрьмы за секс с 16-летним подростком благодаря беременности
Daily Star: Совратившая ученика преподавательница избежала тюрьмы благодаря беременности
25 июля 2023, 02:58

Фото: iStock/puhimec

В Австралии учительница, совратившая 16-летнего ученика, избежала тюрьмы благодаря беременности и психическим проблемам. Об этом пишет Daily Star.
Моника Оомс из штата Виктория попала под суд за роман со школьником в августе 2022 года. Установлено, что 31-летняя учительница несколько раз занималась сексом с подростком в своем автомобиле. Ради этих свиданий мальчик в тайне покидал дом.

Оомс признала свою вину и могла получить до 10 лет тюрьмы, однако суд принял во внимание «хрупкое психическое состояние» женщины и приговорил ее к четырем годам общественного надзора и общественным работам. Решение было обжаловано прокуратурой, но вскоре выяснилось, что Моника Оомс находится в положении.

По словам адвоката учительницы, апелляцию перенесли на неопределенный срок, а реального тюремного срока Оомс уже не получит.

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#учительница
#подросток
#секс
#беременность
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В Кронштадте перевернулась лодка, один человек погиб
СК: В Санкт-Петербурге возле Кронштадта перевернулась лодка, один человек погиб
25 июля 2023, 02:47

Фото: iStock/Olga Bryukhova

В Кронштадте на одном из водных объектов перевернулась лодка с шестью пассажирами, один из них погиб. Об этом сообщается в Телеграм-канале Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
«Вечером 24 июля поступило сообщение о том, что в районе дамбы возле города Кронштадт перевернулась лодка, на борту которой находилось шесть человек. По предварительной информации, все люди извлечены из воды, один человек погиб», — говорится в публикации.

В настоящее время на месте происшествия работают криминалисты и следователи. Все пассажиры перевернувшегося судна извлечены из воды. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

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#Кронштадт
#лодка
#погибший
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