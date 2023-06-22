СК: Пропавшую в Магадане пенсионерку задрал медведь

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Пропавшую несколько дней назад пенсионерку нашли в лесу со следами медвежьих укусов
Следственный комитет по Магадану рассказал об обнаружении тела пожилой женщины с телесными повреждениями, похожими на медвежьи укусы, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сайт ведомства.
Пенсионерка пропала пару дней назад, на ее поиски отправились полиция и волонтеры. Сегодня ее труп был обнаружен в лесном массиве. На место происшествия прибыла группа специалистов, которые осмотрели тело и предположили, что женщину задрал медведь.
В СМИ отметили, что ранее в Магадане нашли тело мужчины со следами аналогичных укусов. Еще трех местных жителей госпитализировали после нападения медведей.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Ярославле некие мужчина и женщина получили по три года тюремного заключения за соучастие в схемах осужденной за неуплату налогов блогерши Елены Блиновской.
Пенсионерка пропала пару дней назад, на ее поиски отправились полиция и волонтеры. Сегодня ее труп был обнаружен в лесном массиве. На место происшествия прибыла группа специалистов, которые осмотрели тело и предположили, что женщину задрал медведь.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Ярославле некие мужчина и женщина получили по три года тюремного заключения за соучастие в схемах осужденной за неуплату налогов блогерши Елены Блиновской.
Евгения Парфентьева