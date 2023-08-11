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СК проверит мать, угрожавшую скормить собакам руки сына

Жительницу Вязьмы проверят за угрозы отрезать руки сыну и скормить их собакам
11 августа 2023, 16:41

Фото: iStock/Irina_Geo

Следственные органы проводят проверку в отношении женщины, которая пригрозила отрезать руки ножом своему двухлетнему сыну и скормить их собакам. Об этом сообщается на сайте СУ СК по региону.

В распоряжении сотрудников СК РФ появилось видео, на котором женщина с ножом в руках угрожает своему малолетнему сыну. Она говорит, что отрежет ему руки и скормит псам. По предварительной информации, мальчик дрался и несколько раз задел мать.

Видеозапись сотрудникам СК продемонстрировал супруг женщины, с которым она официально состоит в разводе. По факту произошедшего, правоохранительные органы инициировали проверку. В настоящее время, жизни ребенка ничего не угрожает.

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Воробьёв поблагодарил жителей Сергиева Посада за помощь в ликвидации последствий взрыва
11 августа 2023, 17:53

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поблагодарил всех, кто помогал ликвидировать последствия взрыва в Сергиевом Посаде. Он провёл на месте ЧП оперативный штаб, в состав которого вошли представители администрации муниципалитета, социального блока, силовых структур, ЖКХ и управляющих компаний.
«Спасибо всем, кто помогал – жители подвозили пострадавших до больницы, готовили и привозили еду спасателям, старались помочь, кто чем может. Наши волонтёры навестили тех, кто лежит в больнице, передали витамины и фрукты. Всем, кто пострадал от взрыва, обязательно поможем», – написал глава региона в своём Telegram-канале. 
Воробьёв возложил красные гвоздики к стихийному мемориалу, который появился у входа на территорию Загорского оптико-механического завода. 
«Мемориал организовали жители Сергиева Посада и волонтёры. Происшествие затронуло многих – врачи помогли более чем 80 людям. 15 человек сейчас в стационаре, пятеро из них в реанимации», – отметил губернатор.  
В среду утром в арендованном здании предприятия пиротехнической продукции на территории, прилегающей к Загорскому оптико-механическому заводу, произошел взрыв. Погибла женщина. К медикам обратились более 80 человек. В больницах остаются 15 пациентов, из них в реанимации – пять. Восемь человек числятся пропавшими без вести.

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#московская область
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Девять человек, включая ребенка и беременную женщину, пострадали в ДТП в Сочи
В ДТП в Сочи пострадали девять человек, включая беременную женщину и ребенка
11 августа 2023, 17:33

Фото: iStock/tanyss

В Сочи в аварии с экскурсионным внедорожником пострадали девять человек, включая беременную женщину и ребенка, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
По предварительной информации, водитель экскурсионного внедорожника «УАЗ» не справился с управлением, слетел на обочину и врезался в скалу в Лазаревском районе Сочи.

В результате аварии пострадали девять человек, включая беременную женщину и ребенка.

В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспецкии. Они устанавливают все детали произошедшего. 

Ранее в Абхазии автомобиль с российскими туристами, которые направлялись к озеру Рица, попал в страшное ДТП. Всего в машине находились четверо туристов из России. Одна женщина погибла на месте, трое остальных были госпитализированы в местную больницу, об их нынешнем состоянии ничего не сообщается.

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#ребёнок
#экскурсия
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В больнице скончался участник вооруженного конфликта в Новороссийске
Один их участников вооруженного конфликта в Новороссийске умер в больнице
11 августа 2023, 17:17

Фото: iStock/Soumen Hazra

Один из участников вооруженного конфликта, который произошел 9 августа в Новороссийске, скончался в больнице от полученных ранений, сообщили в пресс-службе СУСК Кубани.
Напомним, в ночь на 9 августа в селе Васильевка между двумя группами мужчина завязалась ссора, перетекшая в вооруженный конфликт. В результате, четыре человека были доставлены в больницу с огнестрельными ранениями разной степени тяжести.

Утром 9 августа сотрудники МВД задержали еще шестерых участников разборок.

Один из четверых госпитализированных, которого доставили к медикам с огнестрельным ранением в голову, несмотря на усилия врачей, скончался два дня спустя.

21-летний мужчина, которому предъявляют обвинение в убийстве, задержан. 

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#стрельба
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#смерть
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Суд закрыл детский лагерь «Юность» в Удмуртии из-за микробов в питьевой воде
11 августа 2023, 17:16

Фото: iStock/gorodenkoff

Суд закрыл детский лагерь «Юность» в Удмуртии на 90 суток из-за микробов, содержащихся в питьевой воде. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов республики.
По данным суда, в лагере для хозяйственно-питьевых целей используется водопроводная вода, которая не отвечает требованиям безопасности. Сообщается, что представитель лагеря вину признал.

Напомним, ранее в Удмуртии в лагере «Юность» у 20 детей обнаружили кишечную инфекцию. Оздоровительный лагерь «Юность» расположен в Воткинском районе. Там у 12 человек была зарегистрирована острая кишечная инфекция, среди них девять детей в возрасте 10-13 лет. Они обратились в медпункт лагеря ночью с жалобами на тошноту и рвоту.

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Суд продлил арест бывшему возлюбленному Волочковой на два месяца

Пара из Волгоградской области зверски убила трёх человек
#вода
#инфекция
#арест
#лагеря
#человек
#лагерь
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Суд продлил арест бывшему возлюбленному Волочковой на два месяца
11 августа 2023, 17:02

Фото: iStock/Zolnierek

Экс-возлюбленному балерины Анастасии Волочковой Сергею Кузнецову продлили арест на два месяца по делу об избиении его жены. Об этом сообщают «Известия».
Напомним, в конце мая бывший возлюбленный Волочковой был арестован за нанесение тяжких телесных своей молодой супруге. Сообщается, что дома между супругами произошел конфликт, после которого Кузнецов набросился на жену с кулаками, а затем сбежал из квартиры. Скорую и полицию вызвали соседи, услышавшие крики. У пострадавшей  диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, внутреннее кровотечение в голове, множественные ушибы, ссадины, синяки на лице и теле.

Ранее заслуженная артистка РФ Анастасия Волочкова заявила, что ее бывший возлюбленный Сергей Кузнецов избил свою супругу из-за ревности. По словам балерины, разлад между супругами нарастал уже в течении месяца. Все из-за того, что жена Кузнецова очень ревновала его к Волочковой.

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Волочкова заявила, что ее бывший избил жену из-за ревности

Трех девочек пытались изнасиловать за один вечер в двух районах Москвы
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#рф
#избиение
#суд
#пострадавшие
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Москвич погиб под колесами поезда в метро
В Москве мужчина упал на рельсы в метро и погиб
11 августа 2023, 17:01

Фото: iStock/spacedrone808

На станции «Севастопольская» московского метро мужчина упал на рельсы и погиб, сообщили в пресс-службе столичной полиции «РИА Новости».
Ранее на серой Серпуховско-Тимирязевской линии столичного метро было временно прекращено движение поездов из-за упавшего на пути человека. Позже стало известно, что трагедия произошла на станции «Севастопольская».

«Мужчина погиб», - прокомментировали ситуацию в пресс-службе.

При этом, каким образом мужчина оказался на путях – пока не сообщается. 

Ранее скорый поезд, выехавший из Москвы в Нижний Новгород, насмерть сбил мужчину на перегоне между железнодорожными станциями Новогиреево и Реутово Горьковского направления МЖД.

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#метро
#москва
#погибший
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Мужчина несколько дней насиловал и избивал сожительницу за тату в честь ее бывшего
В Сочи мужчина несколько дней насиловал и избивал сожительницу из-за татуировки
11 августа 2023, 16:53

Фото: iStock/demaerre

В Сочи молодая пара поссорилась из-за татуировки, в результате чего мужчина несколько дней насиловал и избивал свою девушку, сообщает Telegram-канал Ni Mash.
По информации СМИ, 32-летний житель Нижнего Новгорода вместе со своей 19-летний девушкой приехал в Сочи на отдых. В один из дней пара, в состоянии алкогольного опьянения, поссорилась. Причиной тому стала татуировка девушки, которую она набила в честь своего бывшего молодого человека. Мужчина приказал ей свести ее, однако, она отказалась.

В результате ссоры, мужчина отобрал у сожительницы телефон и начал пинать ее ногами. Избиения продолжились и на следующий день. Когда пара вернулась с экскурсии, мужчина вдруг снова вышел из себя, бросил ее на кровать и начал насиловать, попутно нанося ей удары по лицу. Девушке удалось позвонить родителям, которые попытались успокоить мужчину, но он не стал их слушать.

На место происшествия был вызван наряд полиции. 

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#сочи
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#избиение
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Пара из Волгоградской области зверски убила трёх человек
11 августа 2023, 16:47

Фото: iStock/zoka74

Пара из Волгоградской области зверски убила трёх человек, в том числе и своего подельника, который стал свидетелем одного из преступлений. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Сообщается, что 4 августа в городе Котельниково супруги Тюшины и их друзья — Григорьев и Мамончев — выпивали вместе со своим знакомым. Вскоре в компании произошла ссора, в результате которой одного из друзей до смерти избили, а его тело выбросили в яму.

Спустя некоторое время Тюшины и Григорьев решили избавиться от свидетеля Мамончева. Для того чтобы совершить убийство, они вновь решили напиться и позвать своего друга «на рыбалку». Отмечается, что на берегу реки Аксай-Курмоярский в 5 километрах от города Мамончева зверски избили и сбросили тело в воду.

Задержать компанию убийц удалось 10 августа. Они признали свою вину. По данным ведомства, на счету преступников числится еще одного убийство, совершенное осенью прошлого года.

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Маньяк-форточник пытался изнасиловать спящую женщину в Раменском

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#убийство
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#супруги
#компании
#маньяк
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Трех девочек пытались изнасиловать за один вечер в двух районах Москвы
11 августа 2023, 16:26

Фото: iStock/demaerre

За вечер 10 августа в двух районах Москвы надругались над тремя 14-летними девочками-подростками. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Отмечается, что первый случай сексуального домогательства произошел вечером в автобусе, когда две подруги ехали по своим делам. Второй инцидент произошел в лифте. Сообщается, что около 20:00 часов девочка зашла в кабину с незнакомцем, после чего он стал вести себя неадекватно.

По информации источника, злоумышленник угрожал убийством, пытался изнасиловать и задушить пострадавшую. На данный момент уточняется, действовал ли в обоих случаях один и тот же мужчина. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку.

Напомним, ранее в подмосковном Раменском маньяк-форточник пробрался в частный дом и пытался изнасиловать спящую женщину. Пострадавшая пыталась отбиться, тогда преступник применил силу и вновь попытался совершить половой акт.

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Подмосковье ищет медработников