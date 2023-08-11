СК проверит мать, угрожавшую скормить собакам руки сына

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Следственные органы проводят проверку в отношении женщины, которая пригрозила отрезать руки ножом своему двухлетнему сыну и скормить их собакам. Об этом сообщается на сайте СУ СК по региону.
Видеозапись сотрудникам СК продемонстрировал супруг женщины, с которым она официально состоит в разводе. По факту произошедшего, правоохранительные органы инициировали проверку. В настоящее время, жизни ребенка ничего не угрожает.
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