СК проверяет информацию о трех пропавших без вести в Сергиевом Посаде

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Сотрудники Следственного комитета проверяют информацию о трех пропавших без вести в результате взрыва в Сергиевом Посаде. Об этом сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий.
По данным ведомства, всего неизвестна судьба 12 человек.
Напомним, взрыв прогремел в среду в Сергиевом Посаде в производственно-складском здании с пиротехникой компании «Пиро-росс» в Сергиевом Посаде, примыкающем к территории Загорского оптико-механического завода. В результате взрыва повреждено более 110 домов, большинство из которых – жилые. Пострадали 55 человек, погиб один. Госпитализированы 23 пострадавших, из них в тяжёлом состоянии находятся пятеро. Разбор завалов продолжается.
Сообщается, что задержан технический директор компании «Пиро-росс», на складе которой в Сергиевом Посаде произошел взрыв.
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Напомним, взрыв прогремел в среду в Сергиевом Посаде в производственно-складском здании с пиротехникой компании «Пиро-росс» в Сергиевом Посаде, примыкающем к территории Загорского оптико-механического завода. В результате взрыва повреждено более 110 домов, большинство из которых – жилые. Пострадали 55 человек, погиб один. Госпитализированы 23 пострадавших, из них в тяжёлом состоянии находятся пятеро. Разбор завалов продолжается.
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Екатерина Коршунова