СК проводит проверку лагеря «Байкальский бор» после отравления 21 ребенка

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Следственный комитет начал проверку лагеря «Байкальский бор» в Бурятии после отравления 21 ребенка, сообщили в СК РФ.
«Следственным отделом по Прибайкальскому району СУСК России по Республике Бурятия по данному факту проводится доследственная проверка», - прокомментировали ситуацию следователи.
По информации ведомства, 23 августа у 21 ребенка, которые отдыхали в детском оздоровительным лагере «Байкальский бор» были обнаружены симптомы кишечной инфекции в виде тошноты и диареи.
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Евгения Парфентьева