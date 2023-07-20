СК раскрыл дело о взрыве газа в подмосковном Ступино

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Взрыв в многоквартирном доме в городе Ступино Московской области устроил мужчина, решивший убить жену и детей, сообщает Следственный комитет РФ.
Напомним, взрыв газа в многоквартирном пятиэтажном доме в Ступино произошел в апреле 2022 года. Сразу три этажа – с третьего по пятый – от взрыва сложились друг на друга. Под завалами погибли шесть человек. Также из-под разрушенного дома удалось достать нескольких раненых, в том числе и местного кузнеца металлургического завода, которому чудом удалось выжить в страшном взрыве.
Еще пока спасенный находился в больнице, следователям удалось выяснить, что взрыв устроил именно он. Как только он поправился – его арестовали.
По информации «Комсомольской правды», мужчина поссорился с женой, и решил убить ее, а также двух дочек 6 и 11 лет.
Сейчас уголовное дело по факту массового убийства передано в суд.
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Еще пока спасенный находился в больнице, следователям удалось выяснить, что взрыв устроил именно он. Как только он поправился – его арестовали.
Сейчас уголовное дело по факту массового убийства передано в суд.
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Евгения Парфентьева