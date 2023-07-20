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СК раскрыл дело о взрыве газа в подмосковном Ступино

20 июля 2023, 10:26

Фото: iStock/Kileman

Взрыв в многоквартирном доме в городе Ступино Московской области устроил мужчина, решивший убить жену и детей, сообщает Следственный комитет РФ.
Напомним, взрыв газа в многоквартирном пятиэтажном доме в Ступино произошел в апреле 2022 года. Сразу три этажа – с третьего по пятый – от взрыва сложились друг на друга. Под завалами погибли шесть человек. Также из-под разрушенного дома удалось достать нескольких раненых, в том числе и местного кузнеца металлургического завода, которому чудом удалось выжить в страшном взрыве.

Еще пока спасенный находился в больнице, следователям удалось выяснить, что взрыв устроил именно он. Как только он поправился – его арестовали.


По информации «Комсомольской правды», мужчина поссорился с женой, и решил убить ее, а также двух дочек 6 и 11 лет.

Сейчас уголовное дело по факту массового убийства передано в суд.

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#Ступино
#Взрыв газа
#Кузнец
#СК
#Суд
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В крымском поселке Раздольное ввели режим ЧС после атаки украинского БПЛА
20 июля 2023, 09:49

Фото: iStock/Ekaterina Utorova

В поселке Раздольное в Крыму введён режим чрезвычайной ситуации после атаки украинского беспилотника, в результате которой погибла 14-летняя девочка. Об этом рассказал глава администрации Раздольненского района Денис Олейник.
«Введен уровень чрезвычайно ситуации муниципального уровня. Уже сформированы группы по определению ущерба гражданским объектам», - сказал Олейник в эфире телеканала «Крым 24».

Он также добавил, что на месте падения украинского беспилотного летательного аппарата работают следователи. Кроме того, взрывотехники изучают местность. После этого начнется работа по ликвидации последствий атаки. Планируется завершить её в кратчайшие сроки.

Напомним, 20 июля в результате удара беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в одном из населенных пунктов на северо-западе Крыма погибла девочка-подросток.

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#Крым
#ЧС
#атака
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СК: 11-летнего мальчика, тело которого нашли в парке, убил его 13-летний друг
20 июля 2023, 08:04

Фото: iStock/Fedorovekb

Убийцей 11-летнего ребенка, чье тело было найдено накануне в парке на юге Москвы, стал его 13-летний друг. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.
«Установлена причастность к совершению преступления его знакомого 2010 года рождения. В ходе проведения следственных действий подросток дал признательные показания и детально описал все обстоятельства, произошедшие 19 июля 2023 года», - говорится в Telegram-канале ведомства.
 
В квартире ребенка был проведен обыск, при котором была обнаружена одежда с застиранными следами крови. Следственный комитет РМосквы продолжает проводить следственные действия.

Напомним, 19 июля тело мальчика с ножевыми ранениями найдено в парке в районе Каширского шоссе в Москве. Уточняется, что труп ребенка был в колодце. Ребенок пропал днем 18 июля, вышел гулять и не вернулся.

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#убийство
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#Москва
#Следком
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Полиция ищет убийцу 11-летнего мальчика, обнаруженного в парке Москвы
20 июля 2023, 07:07

Фото: iStock/vmargineanu

Столичная полиция ищет убийцу 11-летнего мальчика, тело которого было обнаружено в парке Москвы с ножевыми ранениями. Об этом стало известно из сообщения ГУМВД по столице.
Напомним, 19 июля тело мальчика с ножевыми ранениями найдено в парке в районе Каширского шоссе в Москве. Уточняется, что труп ребенка был в колодце. Ребенок пропал днем 18 июля, вышел гулять и не вернулся.


«Сотрудниками московской полиции реализуется весь необходимый комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств и задержание лица, причастного к совершению преступления», - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что убитый ребенок воспитывался матерью. Мальчик на учете не состоял, а семья его считается благополучной.

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#полиция
#убийство
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Reuters: В Багдаде участники акции протеста ворвались в посольство Швеции и подожгли его
20 июля 2023, 03:17

Фото: iStock/Golden_Brown

Несколько сотен демонстрантов в Багдаде ворвались в посольство Швеции рано утром и подожгли его. Об этом сообщает американское агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.
Ранее представитель Министерства иностранных дел Ирака Ахмед ас-Саххаф заявил о требовании его правительства к Швеции экстрадировать иммигранта, обвиняемого в публичном сожжении Корана. Дипломат уточнил, что заявитель обладает гражданством Ирака.

За день до этого десятки иракцев попытались штурмовать посольство Швеции в Багдаде после новости о том, как неизвестный сжег страницы Корана перед мечетью в Стокгольме в один из главных мусульманских праздников Курбан-байрам.

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#Швеция
#Ирак
#Багдад
#акции протеста
#поджог
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В новозеландском Окленде разыгралась страшная трагедия
Два человека погибли, шесть ранены при массовой стрельбе в Новой Зеландии
20 июля 2023, 02:35

Фото: iStock/A_N

Минимум два человека погибли во время массовой стрельбы в новозеландском Окленде. Ещё шесть человек серьёзно ранены. Среди них один полицейский. Об этом сообщает газета Otago Daily Times со ссылкой на заявления оклендской полиции и службы скорой помощи.
Сегодня рано утром вооруженный мужчина ворвался на стройплощадку небоскрёба на Куин-стрит и открыл беспорядочный огонь по людям из помпового ружья. На ноге 24-летнего нападавшего был замечен браслет наблюдения. Полиция сообщает, что стрелок мертв. Что толкнуло его на этот шаг, пока не известно. 

После этого в городе закрыли несколько дорог. Власти призвали местных жителей оставаться дома и по возможности не приближаться к району совершения инцидента.

Всё это произошло за несколько часов до открытия чемпионата мира по футболу среди женщин, на котором должны были выступать команды Новой Зеландии и Норвегии. Премьер-министр страны Крис Хипкинс отменил все поездки и возвращается в Окленд. До сих пор остаётся не ясно, был ли это террористический акт.

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#Новая Зеландия
#Окленд
#массовая стрельба
#гибель людей
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На юго-востоке Москвы горит банный комплекс «Угрешские бани»
20 июля 2023, 01:56

Фото: Фотобанк Московской области

Сильный пожар, площадь которого достигает 500 квадратных метров, произошел в двухэтажном здании на Угрешской улице столицы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.
Как уточнил источник в экстренных службах, людей в момент возгорания на территории банного комплекса не было. Причины произошедшего сейчас устанавливаются.

Кадры пожара оказались в распоряжении телеканала «360».


В тушении пожара, которому присвоен второй номер сложности, на данный момент участвуют 100 человек личного состава и 30 единиц техники, включая вертолет и катер (по информации ТАСС).

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#пожар в Москве
#тушение пожара
#Угрешские бани
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Работники Мособлпожспаса вывели из леса заблудившихся бабушку и трёх внуков
19 июля 2023, 22:45

Фото: Мособлпожспас

Работники Мособлпожспаса вместе с сотрудниками муниципальной спасательной службы нашли пожилую женщину с тремя детьми, заблудившихся в лесу городского округа Ступино. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
71-летняя бабушка с тремя внуками 9, 12 и 13 лет отправилась за грибами в лесополосу у деревни Хонятино. Компания увлеклась сбором грибов и не смогла найти обратную дорогу.  
 
Спасатели связались с заблудившимися по телефону и определили их примерное местонахождение. Затем они стали прочёсывать лес, подавая при этом звуковые сигналы с помощью громкоговорителя. 
Через полчаса специалисты нашли бабушку с внуками и вывели их из леса. Медицинская помощь никому не потребовалась. 

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#Мособлпожспас
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#лес
#спасатели
#безопасность
#Московская область
#Подмосковье
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Краснодарский футболист Станислав Дорошенко погиб в зоне СВО
19 июля 2023, 22:20

Фото: iStock/jorgeantonio

При исполнении воинского долга в ДНР погиб бывший полузащитник клуба Второй лиги чемпионата России по футболу «Кубань Холдинг» Станислав Дорошенко.
Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба «Кубань Холдинг».

Футболист ушел на фронт после объявления мобилизации. Сообщается, что 34-летний участник боевых действий нес службу в зоне проведения специальной военной операции на территории ДНР. О смерти бывшего футболиста стало известно 18 июля. Спортсмен погиб при исполнении воинского долга.

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В ЮАР из-за мощного взрыва на автомагистрали провалился асфальт
19 июля 2023, 21:46

Фото: iStock/Leonid Ikan

В центре Йоханнесбурга из-за мощного взрыва провалилась автомагистраль.
Радиостанция Йоханнесбурга SABC сообщила о мощном взрыве в городе. В результате инцидента, дорожное полотно оказалось разрушено. 

По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа. В настоящее время информации о жертвах или разрушениях нет. Возле обвалившейся части автомагистрали собралась большая толпа очевидцев. На место ЧП прибыли экстренные службы. Подробности случившегося выясняются. 

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#взрыв
#ЮАР
#дорога
#разрушение
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