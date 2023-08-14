СК: Трёхлетний ребёнок утонул в декоративном бассейне гостиницы под Зеленоградском

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В гостиничном комплексе посёлка Рыбачий на Куршской косе трёхлетний ребёнок утонул в декоративном бассейне. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России по Калининградской области.
Сейчас проводится доследственная проверка. Правоохранители работают на месте происшествия, чтобы выяснить все обстоятельства трагедии.
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