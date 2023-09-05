СК РФ: Экс-главу таможни ЛНР Афанасьевского пытались взорвать с помощью мобильника

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Экс-председателя таможенного комитета ЛНР Юрия Афанасьевского пытались взорвать с помощью мобильного телефона. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.
Ранее украинское издание «Страна» сообщало, что председатель Государственного таможенного комитета ЛНР Юрий Афанасьевский был взорван в собственном доме.
Уточняется, что ему было передано взрывное устройство. Женщина, которая это сделала, задержана, она признала свою вину.
В настоящее время Афанасьевский и его сын находятся в реанимации, у них множественные осколочные ранения. Их состояния оцениваются как тяжёлые.
По предварительным данным, покушение на убийство спланировано и совершено по заказу СБУ.
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Уточняется, что ему было передано взрывное устройство. Женщина, которая это сделала, задержана, она признала свою вину.
По предварительным данным, покушение на убийство спланировано и совершено по заказу СБУ.
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Анастасия Чинкова