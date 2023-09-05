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СК РФ: Экс-главу таможни ЛНР Афанасьевского пытались взорвать с помощью мобильника

05 сентября 2023, 13:55
Фото: iStock/blinow61

Фото: iStock/blinow61

Экс-председателя таможенного комитета ЛНР Юрия Афанасьевского пытались взорвать с помощью мобильного телефона. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.
Ранее украинское издание «Страна» сообщало, что председатель Государственного таможенного комитета ЛНР Юрий Афанасьевский был взорван в собственном доме.

Уточняется, что ему было передано взрывное устройство. Женщина, которая это сделала, задержана, она признала свою вину.


В настоящее время Афанасьевский и его сын находятся в реанимации, у них множественные осколочные ранения. Их состояния оцениваются как тяжёлые.

По предварительным данным, покушение на убийство спланировано и совершено по заказу СБУ.

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#взрыв
#лнр
#таможня
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В Киеве с могилы пилота украли шевроны
В Киеве ограбили могилу известного пилота
05 сентября 2023, 13:56

Фото: iStock/Robert Nieznanski

В Киеве ограбили могилу известного пилота, сообщает Страна.ua со ссылкой на слова девушки погибшего.
Андрей Пильщиков с позывным «Джус» погиб 25 августа при столкновении двух учебных самолетов Л-39 в Житомирской области. Пильщиков был одним из известнейших украинских пилотов, он часто давал интервью, в том числе зарубежным СМИ. Однако, единственный самолет, который сбил «Джус» - был украинским. 

По факту смерти Пильщикова и двух других пилотов проводится проверка, следователи проверяют техническое состояние самолетов.

После гибели «Джуса», сослуживцы оставили на его могиле памятные шевроны, однако, вскоре нашивки пропали. Девушка обратилась к ворам, попросив вернуть их и пообещав сохранить им анонимность.

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#самолет
#проверка
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#кладбище
#кража
#лётчик
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МЧС: в Долгопрудном вспыхнул пожар в доме престарелых
05 сентября 2023, 13:40

Фото: iStock/Distortion Media

В доме престарелых в Долгопрудном вспыхнул пожар. Об этом сообщает главное управление МЧС России по Московской области.
Возгорание произошло около 05:30, уже в 05:54 пожар был ликвидирован. Огонь успел распространиться на площадь в 20 квадратных метров.

В ведомстве уточнили, что причиной пожара стало возгорание мебели.

Из здания было эвакуировано около 49 человек, из которых 13 – маломобильны.

Специалисты медицины катастроф осмотрели семерых постояльцев. Один из них, старшая медсестра, была госпитализирована из-за отравления продуктами горения.

Ранее сообщалось, что ежедневно на номер «112» в Подмосковье поступает около 35 тысяч запросов. За восемь лет работы службы спасения 112 было обработано 78,5 миллионов обращений.

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#пожар
#долгопрудный
#подмосковье
#чп
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Известная телеведущая попала в реанимацию в Москве
Советскую телеведущую Азу Лихитченко экстренно госпитализировали
05 сентября 2023, 13:39

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Советская телеведущая Аза Лихитченко госпитализирована в реанимацию в одну из столичных больниц. Об этом сообщает телеграмм-канал «112».
Медики госпитализировали известную телеведущую с диагнозом «инфаркт миокарда».  

По информации портала, накануне, женщина жаловалась на ухудшение самочувствия, однако, отказалась от госпитализации. После того, как ей в очередной раз вызвали скорую медицинскую помощь, у Лихитченко зафиксировали изменения в головном мозге. Отмечается, что благодаря экстренны действиям врачей, женщине удалось избежать инфаркта. Она находится в реанимации одной из больниц Москвы.   

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#актёр
#женщина
#инфаркт
#медики
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В Петербурге во дворе здания военкомата произошёл взрыв
05 сентября 2023, 13:33

Фото: iStock/vmargineanu

В Санкт-Петербурге на улице Крупской во дворе здания военкомата взорвалось самодельное взрывное устройство. Об этом сообщает «Фонтанка».
Согласно сообщению, взрыв произошёл во вторник, 5 сентября, около 10 часов утра в вентиляционной шахте, которая ведет к бомбоубежищу, расположенному рядом с военкоматом. При этом уточняется, что оно уже дано заброшено.

Самодельное взрывное устройство содержало в себе около 150 грамм пороха и было оборудовано радиомодулем с батарейкой. При взрыве пострадавших нет.

Сейчас место ЧП оцеплено. Там работают сотрудники правоохранительных органов.

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#чп
#взрыв
#сотрудники
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Пассажирский самолет готовится к аварийной посадке в Шереметьево
05 сентября 2023, 13:17

Фото: iStock/undefined undefined

В аэропорту Шереметьево готовится к аварийной посадке пассажирский самолёт Airbus А320. Об этом сообщает телеграмм-канал «112».
По информации портала, причиной экстренной посадки стала проблема в одном из двигателей воздушного судна. В аэропорт направлены экстренные службы.   

Ранее сообщалось, что на Алтае нетрезвый пассажир пытался проникнуть в кабину пилотов. Инцидент произошел во время рейса. Пассажир самолета авиакомпании «Победа», перебрав с алкогольными ​напитками, решил проникнуть в кабину пилотов. ​К заградившему ему путь бортпроводнику, нетрезвый мужчина применил физическую силу. 

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#аэропорт
#пассажир
#инцидент
#мужчина
#авиакомпании
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В Москве задержали дворника, нашедшего БПЛА в мусорке
05 сентября 2023, 12:12

Фото: iStock/Rawf8

В столичном районе Западное Дегунино полиция задержала дворника, который нашел в мусорном баке беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Согласно сообщению, 30-летний мужчина занимался уборкой территории на Коровинском шоссе. В одном из мусорных баков он обнаружил странный предмет в черном пакете, из которого торчали провода. Пока дворник пытался понять, что именно он нашел, бдительные местные жители вызвали полицию.

Предметом оказался беспилотник, однако он был в неисправном состоянии. Дворника задержали. При этом он сообщил, что просто нашел дрон и не собирался его запускать. Сотрудники полиции проводят по данному факту проверку.

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#подмосковье
#беспилотник
#дворник
#дрон
#бпла
#жители
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МЧС: на нефтегазохимическом заводе в Дзержинске произошло факельное горение
05 сентября 2023, 12:07

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

На нефтегазохимическом заводе в Дзержинске Нижегородской области произошло факельное горение. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
В администрации города отметили, что возгорание произошло из-за остановки производственного процесса в одном цеху АО «Сибур-Нефтехим».

В пресс-службе «Сибура» рассказали, что причиной приостановки работы стало снижение подачи кислорода и технических газов от внешних поставщиков.

Ситуация находится под контролем, а факельная установка переведена в режим интенсивного дымного горения, что предусмотрено регламентом, уточнили в пресс-службе.

В ​пресс-службе регионального главка МЧС уточнили, что ​ситуация с загрязнением воздуха контролируется, на месте работают пожарные. 

Ранее сообщалось, что в Видном вспыхнул пожар на складе лакокрасочных изделий. Огонь распространился на 1,2 тысячи квадратных метров. После полной ликвидации возгорания сообщения о пострадавших не поступали.

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#пожар
#нефть
#завод
#нижний новгород
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В Подмосковье военный пришел за пивом с автоматом
05 сентября 2023, 11:44

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

В Орехово-Зуеве военный, находившийся на дежурстве в части 150-ого отдельного ремонтного батальона ВДВ, вооружившись автоматом, в ночное время суток пришел в магазин «Вкусняшка» и потребовал у продавца пиво. По данному факту возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Согласно материалам дела, военный в ночь с 15 на 16 февраля находился на дежурстве, что не помешало ему употреблять алкогольные напитки. Ночью он, вооружившись автоматом, отправился в круглосуточный магазин, чтобы купить пиво. Не получив желаемого, он поругался с продавцом и демонстративно щелкнул на автомате переключателем огня. Однако посетителя магазина скрутили офицера и передали его подчиненным.

Об инциденте стало известно из видеозаписи, опубликованной в сети. Уголовное дело рассматривает Реутовский гарнизонный военный суд. Сам военный своей вины не признает.

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#магазин
#дело
#уголовное дело
#напитки
#пиво
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Актер Юрий Стоянов экстренно госпитализирован
Актер Юрий Стоянов попал в больницу с гипертонией
05 сентября 2023, 11:00

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Народный артист России Юрий Стоянов попал в больницу с жалобами на головные боли, после осмотра, ему поставили диагноз «гипертония». Об этом сообщает телеграмм-канал Baza.
По информации портала, у болезни 66-летнего артиста существует риск развития осложнений. Ему требуется лечение медикаментами на постоянной основе и наблюдение у врачей. Медики рекомендовали Стоянову изменить образ жизни. Актеру оказана необходимая медицинская помощь.  

Прежде сообщалось о смерти актера из фильма «Солнцепек» Кирилла Ильина. Причины смерти не названы. Ильину было 33 года. 

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#актёр
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