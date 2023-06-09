СК РФ: На Камчатке парень из ревности изрезал двух подростков

Фото: Фотобанк Московской области
По данным ведомства, в ходе драке парень нанес своему 14-летнему оппоненту удар ножом в живот, а 13-летнему в руку. Бросив школьников истекать кровью, виновник скрылся. Один из раненых сейчас находится в реанимации.
Против задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».
Ранее «Радио 1» сообщало, что Следственный комитет РФ рассказал о 17-ти летнем подростке из Салехарда, которого взяли при попытке найти и расфасовать закладку с наркотиками.