СК РФ обвиняет луганского экс-министра строительства и ЖКХ в хищении 40 млн рублей

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Следственный комитет России обвиняет в хищении нескольких десятков миллионов рублей бывшего министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства ЛНР. Об этом СК РФ сообщил «Ленте.ру».
Экс-министр обвиняется в хищении из бюджета региона более 40 млн рублей, которые он заполучил с 2019 по 2020 год от предпринимателей на улучшение инфраструктуры Луганска.
Также сообщается, что четыре его подельника также проходят по этому делу. Они обвиняются в получении взяток и превышении должностных полномочий.
Ранее сообщалось, что бывшего сотрудника Минприроды Краснодарского края обвинили в госизмене и приговорили к 12 годам заключения.
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Анастасия Чинкова