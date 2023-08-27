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Молекулярно-генетические экспертизы подтвердили гибель основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.
СК РФ подтвердил гибель Пригожина в авиакатастрофе в Тверской области, основываясь на результатах экспертиз.
Напомним, следствие проверяет версию о взрывном устройстве, которое было заложено в отсек шасси Embraer Legacy 600. По предварительной версии, именно в районе шасси произошел взрыв в небе — в результате оторвало крыло, которое ударило в стабилизатор, из-за этого бизнес-джет стал резко набирать высоту, а затем ушёл в штопор. В результате взрыва произошла разгерметизация салона, все находившиеся на борту мгновенно потеряли сознание и пилоты не успели послать сигнал бедствия.
Расследование крушения бизнес-джета Embraer Legacy 600, на борту которого находились Евгений Пригожин и его ближайшие соратники, будет вести Иван Сибула. Он является следователем главного управления по особо важным делам СК РФ и ранее раскрывал самые громкие дела об авиакатастрофах.
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Напомним, следствие проверяет версию о взрывном устройстве, которое было заложено в отсек шасси Embraer Legacy 600. По предварительной версии, именно в районе шасси произошел взрыв в небе — в результате оторвало крыло, которое ударило в стабилизатор, из-за этого бизнес-джет стал резко набирать высоту, а затем ушёл в штопор. В результате взрыва произошла разгерметизация салона, все находившиеся на борту мгновенно потеряли сознание и пилоты не успели послать сигнал бедствия.
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Мария Фирсова