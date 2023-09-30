СК РФ проверит мать, выгнавшую дочь из дома за позднее возвращение

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Следственный комитет проверит мать, которая выставила дочь из квартиры за позднее возвращение. Об этом сообщило СУСК РФ по Кубани.
Ранее в соцсетях распространилось видео, на котором видно как женщина в кубанском городе Курганинск выталкивает девочку, ругая её за позднее возвращение. Согласно данным камер видеонаблюдения, с которых и было изъято видео, в этот момент было 19:30. После этого женщина начала скидывать с лестницы вещи дочери. Затем женщина всё же пустила ребёнка домой, но через некоторое время девочка обратилась за помощью к соседям, жалуясь на головную боль после побоев матери.
Согласно сообщению Следственного комитета, будет проведена проверка по факту применения физического насилия по отношению к несовершеннолетнему.
Уточняется, что в настоящее время ребёнок проживает у отца.
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Согласно сообщению Следственного комитета, будет проведена проверка по факту применения физического насилия по отношению к несовершеннолетнему.
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Анастасия Чинкова