СК РФ рассказал о побеге девушки, которую насильно держали 14 лет

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В Следственном комитете рассказали, как девушка, насильно удерживаемая с 2009 по 2023 год, смогла сбежать.
Мужчина 1972 года рождения в 2009 году пригласил к себе в гости под предлогом распития алкоголя девушку 1990 года рождения. После этого он насильно удерживал её в своём доме в посёлке Смолино в Челябинске до июля 2023 года. В это время у мужчины обострилось психическое заболевание, и он был доставлен в больницу. Пока хозяин отсутствовал, девушка смогла сбежать.
СК сообщает, что 30 июля сестра пострадавшей подала заявление в полицию.
Кроме того, выяснилось, что в промежуток между 2010 и 2011 годом мужчина убил неизвестную женщину, останки которой были найдены во дворе дома.
В отношении местного жителя СК РФ по Челябинской области было возбуждено два уголовных дела: по факту похищения человека и убийства. В настоящее время он находится под присмотром полиции в психиатрической клинике.
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СК сообщает, что 30 июля сестра пострадавшей подала заявление в полицию.
В отношении местного жителя СК РФ по Челябинской области было возбуждено два уголовных дела: по факту похищения человека и убийства. В настоящее время он находится под присмотром полиции в психиатрической клинике.
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Анастасия Чинкова