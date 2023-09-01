СК РФ спустя 19 лет установил личность захватчика школы в Беслане

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Спустя 19 лет СК РФ удалось установить личность одного из пяти оставшихся неопознанными боевиков, участвовавших в 2004 году в захвате школы в Беслане. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на старшего следователя по особо важным делам СК по СКФО Альберта Хасауова.
«Большой палец правой руки боевика, условно обозначенного под № 11, совпал с дактилокартой того, которого задерживали в Москве», — цитирует издание слова Хасауова, отметив, что расследование данного уголовного дела до настоящего времени не приостанавливалось.
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