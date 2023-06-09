СК РФ: В Салехарде подростка-наркокурьера будут судить за незаконный сбыт

Фото: Фотобанк Московской области
По информации СМИ, полицию на место происшествия вызвали местные жители, которые заметили у себя под окнами молодого парня. Подросток долго расчищал снег ногами и что-то искал.
В отношении наркокурьера возбудили уголовное дело по статье о незаконном сбыте наркотиков.
В СМИ отметили, что подросток сотрудничал со следствием.
Ранее «Радио 1» сообщало, что днем 7 июня случайные прохожие обнаружили прямо на улице Сталеваров в Москве голого мертвого мужчину на матрасе.