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СК РФ возбудил дело после того, как таксист сбил мальчика на переходе в Москве

07 сентября 2023, 23:22
Фото: сайт СК РФ

Фото: сайт СК РФ

СК РФ возбудил уголовное дело после того, как таксист сбил в Москве мальчика, предварительно проехав на красный свет. Об этом сообщается в Телеграм-канале ведомства.
Уточняется, что уголовное дело возбуждено по ч. 1ст. 264 УК РФ и ч. 1 ст. 238 УК РФ (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

По данным СК, в четверг, 7 сентября, таксист на автомобиле "KIA" на улице Нижегородская совершил наезд на десятилетнего мальчика. Ребенка доставили в одну из столичных больниц.


В настоящее время таксиста задержали. Следователи допрашиваются очевидцы и устанавливают все обстоятельства происшествия.

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В центре Москвы Ferrari вылетела на тротуар
Mash: В центре Москвы Ferrari вылетела на тротуар
07 сентября 2023, 23:34

Фото: iStock/Brandon Woyshnis

В Москве на Садово-Кудринской улице на тротуар вылетел автомобиль Ferrari Portofino. Водителю и двум пассажирам была оказана медицинская помощь на месте, они пострадали несильно.
По информации Телеграм-канала Mash, внутри Ferrari находились два 30-летних молодых человека и одна девушка, они были трезвые. Предварительно, водитель не смог справиться с управлением на влажной дороге.

Baza пишет, что стоимость в России подобных моделей Ferrari сейчас колеблется от 30 до 50 млн. рублей.



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Таможенники не пропустили посылку из Индии с грибами-паразитами жителю Котельников

Неизвестные похитили мать жителя Свердловской области и требуют выкуп

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#автомобиль
#водитель
#дтп
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Таможенники не пропустили посылку из Индии с грибами-паразитами жителю Котельников
07 сентября 2023, 22:20

Фото: ФТС России

Сотрудники Центральной почтовой таможни обнаружили в посылке из Индии грибы-паразиты. Заказ стоимостью в 1 млн рублей предназначался жителю подмосковных Котельников, сообщили в пресс-службе ведомства.
При сканировании 200-грамовой посылки инспектор почтового отделения увидел на экране монитора предметы, похожие на сучки. Они оказались высушенными гусеницами, из которых проросли плодовые тела. Специалисты определили, что это грибы вида Кордицепс китайский. Это самый дорогой гриб, применяемый в восточной медицине. 
 
Такие грибы можно ввозить только при наличии ветеринарного сертификата международного образца или с разрешения Россельхознадзора. Между тем разрешительных документов на ввоз товара не было. Содержание посылки отправитель оценил в 200 рупий, то есть примерно 2,5 доллара. 
 
Таможенники приняли решение отказать в выпуске посылки. Товар возвращён отправителю.

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#московская область
#котельники
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Неизвестные похитили мать жителя Свердловской области и требуют выкуп
07 сентября 2023, 21:24

Фото: iStock/cyano66

Мать жителя Свердловской области похитили неизвестные и требуют за нее выкуп в два миллиона рублей, сообщает Telegram-канал Baza.
Сын 67-летней похищенной женщины живет с ней под Екатеринбургом. Утром 7 сентября он уехал на работу, а пару часов спустя получил сообщение, якобы от матери. На видеозаписи его мать просила сына сделать все, что требуют похитители.

В то же время сами злоумышленники представляться не стали, а только заявили, что мужчине необходимо найти два миллиона рублей и передать шантажистам, в противном случае - его мать будет убита.

На поиски необходимой суммы мужчине дали пять часов, однако, позже, похититель куда-то пропал. Дозвониться до него не удается.

Где сейчас находится похищенная пенсионерка - остается неизвестным.

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#екатеринбург
#похищение
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Стало известно, за что задержали блогера Бадаляна и журналиста Геворкяна
СК Армении подтвердил задержание блогера Бадаляна и журналиста Геворкяна
07 сентября 2023, 19:40

Фото: iStock/BrianAJackson

Следственный комитет Армении подтвердил информацию о задержании блогера Микаэла Бадаляна и обозревателя Sputnik Армения Ашота Геворкяна.
Напомним, мужчин задержали накануне вечером в городе Горис на юге Армении и доставили в отдел Следственного комитета.

По информации Следственного комитета, Бадаляна и Геворкяна задержали по делу о незаконном обороте огнестрельного оружия. 

На эту новость уже отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она заявила, что задержание в армянском городе Горис пророссийского блогера Микаэля Бадаляна стало очередной провокацией Запада в преддверии проведения в Ереване российско-армянского медиафорума.

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#задержание
#следственный комитет
#оружие
#армения
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Таксист проехал на красный свет и сбил ребенка в Москве
Прокуратура: В Москве таксист сбил ребенка на пешеходном переходе
07 сентября 2023, 19:31

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

На юге Москвы таксист сбил ребенка на пешеходном переходе, проехав на красный свет, сообщает столичная прокуратура в своем Telegram-канале.
Авария произошла на улице Нижегородской. Таксист проехал на красный свет на регулируемом пешеходном переходе, в результате чего пострадал ребенок. 

«По предварительной информации, водитель проехал на запрещающий сигнал светофора, расположенного на регулируемом пешеходном переходе», - прокомментировали ситуацию представители прокуратуры. 

Ребенок экстренно госпитализирован, о степени тяжести его состояния и характере полученных травм ничего не сообщается. 

Отмечается, что прокуратура ЦАО контролирует установление всех обстоятельств дорожной аварии.

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#такси
#москва
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Sputnik: В Армении задержали обозревателя Геворкяна и блогера Бадаляна
07 сентября 2023, 19:16

Фото: iStock/BrianAJackson

Блогера Микаэла Бадаляна и обозревателя Sputnik Армения Ашота Геворкян задержали в городе Горис на юге Армении, сообщили в Sputnik.
Мужчин задержали накануне вечером и доставили в отдел Следственного комитета. 

В настоящий момент Геворкяна и Бадаляна допрашивают, при этом, что стало причиной их задержания - не уточняется. 

По информации СМИ, обозреватель Sputnik Геворкян отправился в Сюник, чтобы собрать материалы для своей программы. Он рассказывал о жизни в приграничных районах Армении, обличая все нюансы и недостатки регионов.

Бадалян же был задержан ранее за распространение ложной информации «готовящихся в Ереване и за его пределами терактах». 

Комментарии по поводу ситуации уже дала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она заявила, что это всего лишь очередная западная провокация.

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#журналист
#следственный комитет
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Пьяная москвичка подожгла себя, чтобы отвлечь мужа от телевизора
07 сентября 2023, 18:55

Фото: iStock/OlgaMiltsova

Пьяная москвичка совершила самоподжог, чтобы отвлечь на себя внимание мужа от телевизора, передает телеграм-канал SHOT.
Сообщается, что инцидент произошел в квартире на Ленинградском проспекте в Хорошёвском районе. 31-летняя женщина выпивала, а её 50-летний гражданский муж смотрел телевизор, отказываясь к ней присоединиться. 

Женщине не понравилось поведение мужчины, в результате чего она поставила кресло прямо перед мужчиной, заслонив ему телевизор, и с помощью жидкости для розжига совершила самоподжог. Отмечается, что пострадавшую доставили в реанимацию НИИ Склифосовского с ожогами 43% тела и ожоговым шоком средней степени тяжести.

По словам мужчины, его гражданская жена выпивает уже долгое время и страдает эмоциональным расстройством.

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На ребенка упала оконная рама в школе под Саратовом

После ДТП с велосипедистками завели второе уголовное дело

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После ДТП с велосипедистками завели второе уголовное дело
Дело о небезопасных услугах завели после ДТП с велосипедистками в Ленобласти
07 сентября 2023, 18:44

Фото: iStock/Akintevs

Уголовное дело об услугах, которые не отвечают требованиям безопасности, возбуждено после аварии в Ленинградской области, где погибли две девочки-велосипедистки и пострадали еще восемь человек. Об этом сообщило региональное следственное управление.
Ранее в Ленинградской области на трассе Скандинавия перед посёлком Огоньки фура врезалась в подростков-велосипедистов школы Олимпийского резерва. Погибли две девочки, еще восемь человек получили различные травмы. Спортсмены из Сестрорецка ехали на велосипедах по трассе «Скандинавия» в сопровождении легкового автомобиля. Водитель фуры не справился с управлением и врезался в сопровождающую машине, после чего въехал в группу велосипедистов из 11 подростков и их тренера. 

Напомним, президент Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Вячеслав Екимов заявил, что тренер велосипедисток, на которых наехала фура на трассе «Скандинавия» в Ленинградской области, не имел разрешения на проведение тренировки. 

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Тренер попавших в ДТП велосипедисток не получал разрешения на тренировку

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#президент
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#человек
#фура
#тренировки
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На ребенка упала оконная рама в школе под Саратовом
Под Саратовом второклассник пострадал после падения на него оконной рамы в школе
07 сентября 2023, 18:16

Фото: iStock/Nataliia Gorsha

Прокуратура проводит проверку по факту травмирования ребенка, которому потребовалась медицинская помощь после того, как на него в школе райцентра Степное Саратовской области упала оконная рама. Об этом сообщили в телеграм-канале областной прокуратуры.
Отмечается, что оконная рама упала на второклассника при выходе из туалета. В ходе проверки прокуратуры будут установлены все обстоятельства произошедшего. 

Напомним, ранее в Ленинградской области на трассе Скандинавия перед посёлком Огоньки фура врезалась в подростков-велосипедистов школы Олимпийского резерва. Погибли две девочки, еще девять человек получили различные травмы. Президент Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Вячеслав Екимов заявил, что тренер велосипедисток, на которых наехала фура на трассе «Скандинавия» в Ленинградской области, не имел разрешения на проведение тренировки.

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