СК РФ возбудил дело после того, как таксист сбил мальчика на переходе в Москве

Фото: сайт СК РФ
СК РФ возбудил уголовное дело после того, как таксист сбил в Москве мальчика, предварительно проехав на красный свет. Об этом сообщается в Телеграм-канале ведомства.
Уточняется, что уголовное дело возбуждено по ч. 1ст. 264 УК РФ и ч. 1 ст. 238 УК РФ (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
По данным СК, в четверг, 7 сентября, таксист на автомобиле "KIA" на улице Нижегородская совершил наезд на десятилетнего мальчика. Ребенка доставили в одну из столичных больниц.
В настоящее время таксиста задержали. Следователи допрашиваются очевидцы и устанавливают все обстоятельства происшествия.
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По данным СК, в четверг, 7 сентября, таксист на автомобиле "KIA" на улице Нижегородская совершил наезд на десятилетнего мальчика. Ребенка доставили в одну из столичных больниц.
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Диана Аванесян