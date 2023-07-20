СК РФ возбудит уголовное дело после столкновения двух автобусов в Москве

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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту столкновения двух автобусов на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.
Авария произошла во вторник, 18 июля. Водитель одного из автобусов перестроился на соседнюю полосу, не убедившись заранее в том, что она свободна. Так случилось столкновение с автобусом, следующим по прямой.
Сообщается, что в результате ДТП пострадали 13 пассажиров, среди которых беременная женщина. Медицинская помощь понадобилась 10 пассажирам, уточняет Агентство городских новостей «Москва».
В связи с произошедшим будет возбуждено уголовное дело.
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Сообщается, что в результате ДТП пострадали 13 пассажиров, среди которых беременная женщина. Медицинская помощь понадобилась 10 пассажирам, уточняет Агентство городских новостей «Москва».
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Анастасия Чинкова