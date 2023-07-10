СК РФ взял на контроль дела о насилии над детьми в Волгоградской области;

Фото: сайт Следственного комитета РФ
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на контроль дело о сексуальном насилии над детьми, по которому подозреваемым является ранее судимый житель Урюпинска Волгоградской области. Об этом сообщается в Телеграм-канале СК РФ.
В СК проинформировали, что Бастрыкин поручил руководителю СУСК РФ по Волгоградской области Василию Семенову предоставить доклад о ходе расследования дела.
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Диана Аванесян