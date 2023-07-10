СК РФ взял на контроль дела о насилии над детьми в Волгоградской области;

Три лодки, наполненные беженцами из Сенегала и двигавшиеся в направлении Канарских островов, бесследно исчезли в Атлантическом океане. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя некоммерческой организации Caminando Fronteras, которая специализируется на транспортировке мигрантов в Европу, Элена Малено.