 СК РФ займётся выходцами из Азербайджана, избивающими людей в Петербурге

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Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить видео, на котором видно как выходцы из Азербайджана избивают людей в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.
Ранее Telegram-канал Baza писал, что в Петербурге орудует компания азербайджанцев, которые избивают прохожих и публикуют соответствующие видео в своих соцсетях. Своими жертвами они, как правило, выбирают людей славянской внешности.
Уточняется, что избиения происходят в разных местах города, однако чаще всего около метро и в торговых центрах.
Бастрыкин дал поручение исполняющему обязанности руководителя ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу О.В. Бобкову возбудить в отношении мужчин уголовные дела и предоставить соответствующий доклад.
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Уточняется, что избиения происходят в разных местах города, однако чаще всего около метро и в торговых центрах.
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Анастасия Чинкова