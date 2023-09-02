СК РФ занимается делом об избиении депутатом мальчика в Самарской области

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по факту избиения депутатом мальчика в городе Сызрани Самарской области. Об этом сообщили в Информационном центре СК РФ
Ранее сообщалось, что жительница города Сызрань обратилась в полицию после того, как её 12-летнего сына избил местный депутат.
Делом по поручению Бастрыкина занимается руководитель СУ СК России по Самарской области Марат Галиханов.
Ранее сообщалось, что детский тренер ФК «ЦСКА Ватутинки» Евгений Иванов чуть не задушил девятилетнего мальчика в подъезде своего дома.
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Анастасия Чинкова