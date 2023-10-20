СК РФ заочно предъявил обвинения украинскому националисту Ярославу Хунку

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В Главном следственном управлении СК России заочно предъявлено обвинение украинскому националисту Ярославу Хунку, об этом сообщили в Следственном комитете.
Напомним, о Хунке стало известно, когда во время выступления лидера Украины Владимира Зеленского в парламенте Канады 22 сентября собравшиеся приветствовали 98-летнего украинского националиста, в годы Второй мировой войны служившего в 1-й украинской дивизии, получившей также известность как дивизия СС «Галиция».
По информации следствия, Хунка и его сослуживцы убили не менее 500 граждан Советского Союза. В числе убитых были также евреи и поляки.
Ярослава Хунка обвиняют в геноциде мирного населения на территории Украинской ССР (ст. 357 УК РФ) в годы Великой Отечественной войны.
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«Представители СС «Галичина», включая Хунку, преследуя основную идею нацизма – создание расово чистого государства (арийской расы), с целью полного уничтожения этнической группы славян, в том числе иных национальностей, проживающих на территории оккупированной Львовской области УССР, совершали их убийства, причиняли тяжкий вред их здоровью и создавали жизненные условия, рассчитанные на их физическое устранение», - прокомментировали ситуацию в СК.
Ярослава Хунка обвиняют в геноциде мирного населения на территории Украинской ССР (ст. 357 УК РФ) в годы Великой Отечественной войны.
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Евгения Парфентьева