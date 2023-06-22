СК РФ завел уголовное дело после ДТП в Дагестане, в котором погибли восемь человек

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В ДТП на федеральной автодороге погибли восемь человек, двое из которых – дети
Следственный комитет РФ по республике Дагестан завел уголовное дело после смертельного ДТП на автодороге «Москва-Хасврют», которое унесло жизни восьми человек, сообщает «РИА Новости».
Напомним, восемь человек погибли на месте, из них двое детей. Еще пятеро пострадавших госпитализированы, среди них один ребенок.
СК возбудил в отношении местного жителя уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, не имеющим права управления транспортным средством».
Ранее «Радио 1» сообщало, что в подмосковном городе Егорьевск разыскивают серийного педофила-насильника.
Напомним, восемь человек погибли на месте, из них двое детей. Еще пятеро пострадавших госпитализированы, среди них один ребенок.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в подмосковном городе Егорьевск разыскивают серийного педофила-насильника.
Евгения Парфентьева